تأهيل 120 متقاعداً للمشاركة في «الأمن الخاص»

أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، أمس، الدورة التأهيلية ضمن مبادرة تأهيل الكوادر الإماراتية، بمشاركة أكثر من 120 متقاعداً إماراتياً.

وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة، وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في قطاع الأمن الخاص.

وخلال افتتاح المبادرة، أكد المهندس عارف الجناحي المستشار الأمني في المؤسسة، أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية.

وقال مخاطباً المشاركين «أنتم ذخر هذا الوطن، وخبراتكم تمثل قيمة وطنية نعتز بها، ودوركم مستمر في خدمة الإمارات، والمساهمة في تعزيز أمنها واستقرارها».

وقال خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «تعكس المبادرة التزام المؤسسة بتمكين الكفاءات الوطنية والاستثمار في الخبرات المتراكمة، وفتح آفاق جديدة أمامها لمواصلة العطاء، والمشاركة في دعم منظومة الأمن الخاص في إمارة دبي.

ونؤمن بأن المتقاعدين يمثلون رصيداً وطنياً مهماً، بما يمتلكونه من خبرات ومعارف وتجارب عملية، ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى توظيف هذه الخبرات، والاستفادة منها».