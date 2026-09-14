«الأمن السيبراني» يشارك في «جيسيك جلوبال»

يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بجناح في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2026»، الذي تنطلق أعماله في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي 16 سبتمبر الجاري، ويستمر ثلاثة أيام، تحت شعار «سايبر فيرست: النظام الرقمي الجديد».

ويستعرض المجلس خلال مشاركته في الدورة الخامسة عشرة من الحدث، أحدث التوجهات والحلول الوطنية في مجال الأمن السيبراني، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالمياً، وما تفرضه التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي .

ويشارك الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في عدد من الجلسات والنقاشات الحوارية ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2026»، من بينها قمة «سايبر فيرست» للأمن السيبراني.