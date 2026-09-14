90 % إنجاز بشبكة توزيع مياه روضة القرط بالشارقة

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها في تطوير وتحديث شبكات نقل وتوزيع المياه في مختلف مناطق الإمارة.

حيث أنجزت نحو 90 % من مشروع شبكة توزيع المياه في منطقة روضة القرط، بطول يتجاوز 34 كيلومتراً وبتكلفة إجمالية تقارب 13 مليون درهم. ومن المتوقع استكمال المشروع بالكامل خلال شهر نوفمبر 2026.

وأوضح المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة تلبي متطلبات التنمية الشاملة، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الإمارة.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز إمدادات المياه للمناطق الجديدة وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة، بما يضمن استمرارية توفير خدمات المياه وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع بدأ في مارس 2026، ويشمل إنشاء شبكة توزيع مياه باستخدام مواد حديثة وصديقة للبيئة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والجودة، بما يضمن الحفاظ على جودة المياه وتقليل نسبة الفاقد.

وأشار إلى أن أعمال التنفيذ تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد، مع الالتزام بكل المواصفات الفنية والإجراءات اللازمة لضمان إنجاز المشروع في موعده المحدد.

وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع شبكات المياه للمناطق الجديدة، إلى جانب تحديث وتطوير الشبكات القائمة في مختلف مناطق إمارة الشارقة، انطلاقاً من التزامها بتبني الحلول الذكية والمستدامة التي تسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.