أوديشا الهندية تعزز الشراكات الاستثمارية مع دولة الإمارات

عززت ولاية أوديشا الهندية شراكتها الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في اليوم الثاني من زيارة معالي رئيس وزراء الولاية شري موهان تشاران ماجي إلى دولة الإمارات، وذلك من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في دولة الإمارات، ومستثمرين عالميين، وممثلي القطاع الصناعي، والمؤسسات التجارية في دبي.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس وزراء الولاية، شهدت الزيارة التوقيع على 5 مذكرات تفاهم و إبداءات أو خطابات 8 نوايا استثمارية، تمثل إمكانيات استثمارية مجمعة بقيمة 880 مليون دولار مع توفير 14,310 فرص عمل محتملة.

وشملت اللقاءات طيفاً واسعاً من القطاعات، بما في ذلك تقنية المعلومات والخدمات القائمة عليها، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع الغذائي، والقطاع الزراعي والغذائي، والحديد والصلب والصناعات التحويلية التابعة له، والأتربة النادرة، والمواد الكيميائية، والألمنيوم، والاقتصاد الدائري.

بدأ اليوم باجتماع رفيع المستوى بين معالي رئيس الوزراء شري موهان تشاران ماجي ,معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات حث تركزت المحادثات على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ولاية أوديشا ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستكشاف فرص جديدة للمستثمرين والشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في أوديشا.

وأكد رئيس وزراء أوديشا أن الولاية تعمل على إنشاء منظومة ممكّنة للمستثمرين من خلال سياسات متطورة، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، والعمل الحكومي المرن.

ودعا الشركات العالمية للشراكة مع أوديشا في مسيرتها نحو تسريع التصنيع، وخلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي المستدام.

وأتاحت طاولة مستديرة متخصصة مع قطاع الصناعات التحويلية للألمنيوم فرصة لمناقشة آفاق الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة للألمنيوم في أوديشا.

وركزت المناقشات حول فرص التصنيع التحويلي، وتحقيق قيمة مضافة أكبر، والصناعات القائمة على التكنولوجيا، وتطوير قدرات صنعتیة ذات تنافسية عالمية.

كما شارك رئيس الوزراء في جلسة تفاعلية مع مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي حيث تركزت المشاركة على تعزيز الروابط التجارية، وتسهيل الفرص الاستثمارية، وتشجيع مشاركة أكبر لمجتمع الأعمال والمهنيين الهندي في مسيرة نمو أوديشا.

كما أتاحت الجلسة التفاعلية فرصة لمناقشة التعاون المحتمل، والروابط السوقية، وسبل توسيع المشاركة الاقتصادية بين أوديشا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي إطار التواصل القطاعي، شهدت الزيار جولة في إحدى المنشآت الرائدة في تصنيع الألمنيوم في دولة الإمارات، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث اطلع على العمليات الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا والممارسات العالمية في قطاع الألمنيوم.

وركزت طاولة مستديرة صناعية مع مكتب إعادة التدوير في الشرق الأوسط على الفرص المتاحة في مجالات إعادة التدوير، وكفاءة الموارد، والاقتصاد الدائري.

فرص استثمارية

وعقد رئيس وزراء أوديشا أيضاً سلسلة من اللقاءات الفردية والجماعية مع المستثمرين وقادة الأعمال، حيث عرض الفرص الاستثمارية في أوديشا وأكد التزام حكومة الولاية بتسهيل المشاريع.

وأعطت هذه اللقاءات اهتماماً استثمارياً كبيراً عبر قطاعات تتراوح بين التكنولوجيا والعقارات إلى الخدمات اللوجستية، والتصنيع الغذائي، والمواد الكيميائية، والألمنيوم، والصناعات التحويلية للحديد والصلب، والأتربة النادرة، والاقتصاد الدائري.

ووسّع اليوم الثاني من التواصل في دولة الإمارات نطاق مشاركة أوديشا مع المستثمرين الدوليين والمؤسسات التجارية، مع تركيز واضح على تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشاريع، وتعزيز الشراكات القطاعية، وخلق آفاق جديدة لفرص العمل والنمو الاقتصادي.