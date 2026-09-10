فريق البحث والإنقاذ الإماراتي يعثر على 6 مفقودين في نيبال

كثّف فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في جمهورية نيبال، ضمن جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساندة المتضررين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددًا من المناطق، ونجح في العثور على 6 مفقودين في منطقة تريشولي.

وتأتي عمليات البحث ضمن جهود إماراتية متواصلة لمساندة السلطات النيبالية والاستجابة لتداعيات الأحوال الجوية والفيضانات، بمشاركة قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، وفريق البحث والإنقاذ من شرطة دبي، ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في نيبال.

وتمكّن الفريق من العثور على 6 من المفقودين في منطقة تريشولي، خلال عمليات بحث ميدانية شملت المناطق المتضررة، في إنجاز يعكس مستوى الجاهزية والاحترافية التي يتمتع بها الفريق الإماراتي، وقدرته على التعامل مع المهام الإنسانية والعمليات الميدانية المعقدة في الظروف الصعبة.

وتواصل الفرق الإماراتية عملياتها بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع تكثيف أعمال البحث في المناطق المتضررة، في إطار الاستجابة الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات للمتضررين، ودعم جهود الإنقاذ والإغاثة في نيبال.