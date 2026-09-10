سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية تعاون للمبادرات الإنسانية وفرص التدريب

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

وقّع الاتفاقية بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، كل من الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وعبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية.

تأتي الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية المشتركة للجامعة والجمعية، وتعزيزاً لمبدأ التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الخيرية، بهدف دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتقديم خدمات صحية متكاملة للفئات المستحقة، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطوع أمام طلبة الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية لخدمة المجتمع.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس تعاون طويل الأمد بين العيادات الطبية الجامعية في جامعة الشارقة وجمعية الشارقة الخيرية، لتقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وسهلة الوصول للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي، بحيث تصبح العيادات الطبية الجامعية مركزاً رائداً للرعاية الصحية المجتمعية.