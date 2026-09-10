موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

متابعة - قسم المحليات

أكد مسؤولون في دبي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع انطلاقة موسم حكومي جديد، تجسد نهجاً راسخاً في العمل الحكومي يقوم على الطموح المتجدد، وتسريع الإنجاز، والتركيز على النتائج والأثر الملموس في حياة الناس، كما تعزز الريادة والتنافسية والتميز.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع انطلاقة موسم حكومي جديد، تمثل نهجاً قيادياً راسخاً يجدد في نفوس فرق العمل الحكومي روح الطموح والمسؤولية، ويضع أمام الجميع هدفاً واضحاً لتكون حكومة دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم.

وقال: «نفخر في شرطة دبي بالعمل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبأن نكون جزءاً من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأن نعمل جنباً إلى جنب مع إخواننا وشركائنا في مختلف الجهات الحكومية بروح الفريق الواحد، لتحقيق رؤية سموه وطموحاته التي لا تعرف المستحيل، وترسيخ نموذج حكومي عالمي أساسه الإنسان، ومحوره التميز، وأدواته الابتكار والاستباقية وصناعة المستقبل».

وأضاف معاليه: «علمنا سموه أن الإنجازات ليست محطة نتوقف عندها، وإنما مسؤولية تدفعنا دائماً نحو الأفضل، وأن كل موسم حكومي جديد هو بداية لطموحات وتطلعات أكبر، ومن هذا المنطلق، نواصل في شرطة دبي تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتسخير أحدث التقنيات والقدرات البشرية.

وتعزيز التكامل مع شركائنا، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويحافظ على ريادة دبي ودولة الإمارات في الأمن وجودة الحياة والتميز الحكومي».

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله تجسّد نهجاً قيادياً متفرداً، جعل من روح الفريق والعمل الميداني والقرب من الناس ركائز أساسية في مسيرة العمل الحكومي، ومن الإنجاز وصناعة الأثر وتحسين جودة الحياة معياراً لقياس التميز.

وقال الطاير: رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثقافة حكومية تقوم على تكامل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وأرسى نموذجاً قيادياً يؤمن بأن الخطط والاستراتيجيات تتحول إلى إنجازات حين يكون المسؤول حاضراً في الميدان.

وقريباً من الناس، ومتابعاً لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي في نهج سموه يقاس بأثره الإيجابي في حياة الإنسان، ومساهمته في تحقيق السعادة وتعزيز الرفاهية وجودة الحياة للسكان والزوار. وأضاف معاليه:

تمثل رسالة سموه، التي تأتي مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، دعوة متجددة إلى مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية تستشرف المستقبل وتترجم طموحات الوطن إلى نتائج ملموسة، كما تمنح فرق العمل طاقة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق، بعزيمة عالية وطموحات تليق بمكانة دولة الإمارات.

استراتيجية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «رسخت الرؤية الاستشرافية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في الريادة والتنافسية والتميز الحكومي، وتؤكد الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، أن المركز الأول ليس هدفاً مرحلياً، بل نهج عمل مستدام.

وأن الإنجاز، مهما بلغ مداه، يظل نقطة انطلاق نحو آفاق أرحب من التقدم والابتكار وقد أثمر هذا النهج، على امتداد السنوات الماضية، مكتسبات نوعية رسخت ريادة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي والابتكار وجودة الحياة واستشراف المستقبل، وحولت الطموحات الكبرى إلى واقع يرسخ معايير جديدة للتميز على المستوى العالمي».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نستلهم استراتيجياتنا ومبادراتنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن عزيمته وطموحاته التي لا تعرف المستحيل، لمواصلة تطوير مشاريع ريادية في قطاعي الطاقة والمياه.

ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بعزيمة متجددة ومسؤولية أكبر، مواصلين البناء على ما تحقق ونعاهد قيادتنا الرشيدة أن نظل دائماً جنوداً أوفياء لهذا الوطن المعطاء، وأن نلتزم بالسعي الدائم إلى تحقيق أعلى مستويات ومعايير التميز والابتكار والريادة، لنُسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون حكومتها الأفضل عالمياً».

تكامل

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، تجسد نهجاً راسخاً في العمل الحكومي يقوم على الطموح المتجدد، وتسريع الإنجاز، وتعزيز التكامل، والتركيز على النتائج والأثر الملموس في حياة الناس. وقالت معاليها:

«تمثل توجيهات سموه دافعاً لنا في هيئة تنمية المجتمع لمواصلة تطوير منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستباقية، والارتقاء بالخدمات التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً». وأضافت معاليها:

«إن طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم، يمثل مسؤولية متجددة لمواصلة تطوير نماذج العمل وتسريع تحويل الأولويات إلى نتائج وأثر اجتماعي مستدام يواكب تطلعات دبي للمستقبل».

طموحات

وأكد معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع انطلاق موسم حكومي جديد، تمثل نهجاً متجدداً للعمل والإنجاز، وترسخ ثقافة لا تعرف سقفاً للطموح، وتجعل الريادة العالمية معياراً دائماً للأداء الحكومي.

وقال معاليه: «نتعلم من مدرسة سموه أن ما تحقق من إنجازات هو نقطة انطلاق لما هو أكبر، وأن الطموح الحقيقي يُقاس بالأثر الذي يلمسه الإنسان في جودة حياته، وإن رسالة سموه بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم تضع أمامنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير والابتكار.

وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة». وأضاف معاليه: «وفي هيئة الصحة في دبي، يدفعنا هذا النهج إلى مواصلة تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة واستباقية وابتكاراً، تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً متقدماً في الصحة وجودة الحياة، وأكثر جاهزية لتحولات المستقبل».

رؤى

وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «إن رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل خارطة طريق متجددة للعمل الحكومي المتميز.

ونهجاً راسخاً في مواصلة مسيرة الريادة، بتطلعات قيادة وطن لا تتوقف على أرضه الإنجازات النوعية، فكلما تحقق طموح كان نقطة انطلاق لطموحات أكبر، لتمضي بالعزيمة المتّقدة جهود كل فرق العمل نحو التطوير المستدام وفق نماذج عمل أكثر تفرداً ومرونة واستباقية وابتكاراً.

وقدرة على مواكبة تحولات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ودعم رفاه وسعادة أفراده من المواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وصدارتها على خارطة العالم في مختلف المجالات والقطاعات». وأضاف قائلاً: «إن رسالة سموه تجسد نهجاً استثنائياً في ترسيخ ثقافة التميز.

والارتقاء المستمر بكفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التكامل بروح الفريق الواحد، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص لدعم مسيرة التنمية المستدامة عبر استشراف المستقبل وتوظيف أدوات الواقع ومواكبة متغيراته التي تمكّن الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية».

جهود

وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الحكومي الجديد، ترسم نهجاً واضحاً للعمل الحكومي، عنوانه تجديد العزيمة ورفع سقف الطموح، وصولاً إلى تحقيق رؤية سموه بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم.

وقال: «تضع رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمامنا مسؤولية متجددة لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وعدم الاكتفاء بما تحقق من إنجازات، بل البناء عليها بطموحات أكبر ومستويات أعلى من الجاهزية والكفاءة والتميز.

وفي الدفاع المدني بدبي، نستمد من رؤية سموه دافعاً دائماً لتطوير قدراتنا، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز منظومة الاستباقية والجاهزية، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في حماية الأرواح والممتلكات».

وأضاف: «مع انطلاقة موسم حكومي جديد، نجدد العهد لقيادتنا بأن نواصل العمل بعزيمة لا تعرف التوقف، وأن نحول الطموحات إلى إنجازات ملموسة، إيماناً بأن الوصول إلى المركز الأول ليس غاية مؤقتة، بل نهج عمل مستمر، وأن القادم، كما قال سموه، أعظم بإذن الله».

إرادة صلبة

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله، تجسد نهجاً قيادياً متفرداً جعل من التميز ثقافة عمل، ورسّخ في نفوس الأجيال إيماناً راسخاً بأن سقف الإنجاز لا حدود له.

وقالت: «تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن صناعة المستقبل تبدأ بالإنسان، وبقدرته على تحويل الطموحات إلى إنجازات تترك أثراً مستداماً، وأن خدمة الوطن مسؤولية تتطلب عزيمة وإرادة صلبة، وشغفاً دائماً بالأفضل والسعي إلى المركز الأول.

وتمثل كلمات سموه حافزاً متجدداً لنا جميعاً لمواصلة مسيرة العطاء بروح الفريق الواحد، والمضي بثقة نحو آفاق جديدة، لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتفوق، ويظل إرث هذه الرؤية حاضراً في وعي الأجيال ووجدانها، ومحفزاً لها على الإسهام في كتابة فصول جديدة من نهضة الإمارات».

ريادة

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية الموسم الحكومي الجديد، تجسّد نهجاً قيادياً يجعل من كل إنجاز منطلقاً لطموح أكبر، ومن المركز الأول معياراً للعمل الحكومي.

وأوضح أن رؤية سموه رسّخت التميز ثقافةً مؤسسية، وحوّلت الطموحات الكبرى إلى إنجازات عزّزت المكانة العالمية لدولة الإمارات وريادة دبي في المال والأعمال والسياحة والاستثمار والتجارة.

وقال: «نستلهم في جمارك دبي من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سموه، العزم على مواصلة التطوير وتسريع الإنجاز.

فطموح أن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم يضع أمام كل جهة حكومية وكل فريق عمل مسؤولية واضحة لتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، ترتقي بجودة الخدمات، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتفتح أمام قطاعات الأعمال آفاقاً أوسع للنمو. والوفاء لهذا الطموح يتطلب عملاً متواصلاً، وقدرة على استباق المتغيرات، ومبادرة في تقديم الحلول».

وأضاف: «تترجم استراتيجية جمارك دبي 2026 - 2030 هذه التوجهات إلى أولويات تعزّز دورنا في تمكين التجارة وربط دبي بالأسواق العالمية، من خلال تيسير حركة البضائع.

ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات الجمركية، ودعم احتياجات مختلف قطاعات الأعمال. ونعمل على أن ينعكس كل تطوير في منظومتنا الجمركية على انسيابية التجارة، وسهولة ممارسة الأعمال.

وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية D33، وصولاً إلى طموحات مئوية الإمارات 2071».

تميز

وقال عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي: «تجسّد رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، نهجاً قيادياً راسخاً يضع الطموح والتميز والتطوير المستمر في صميم العمل الحكومي.

ويؤكد أن الريادة العالمية تتطلب منظومة مؤسسية قادرة على مواصلة رفع كفاءة الأداء وتحويل الرؤى والطموحات إلى نتائج وأثر مستدام».

وأضاف: «يشكّل طموح سموه بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم دافعاً متجدداً لمختلف الجهات الحكومية لمواصلة تطوير منظومات العمل، وتعزيز الحوكمة والكفاءة والجاهزية للمستقبل، بما يرسخ قدرة المؤسسات على مواكبة تطلعات الدولة ومراحل نموها المقبلة».

دور

وأكد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لفريق عمله مع انطلاقة الموسم الحكومي الجديد، تشكل مصدر إلهام ودافعاً لمواصلة الإنجاز.

وتعكس نهجاً راسخاً في التطوير والتميز، يعزز ريادة دولة الإمارات ودورها في صناعة المستقبل وخدمة الإنسان.

وأضاف: نبدأ في «دبي الصحية» الموسم الحكومي الجديد بطموحات كبيرة وأولويات واضحة، لتطوير منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، والارتقاء بتجربة المرضى.

نتائج

وأكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - «جود»، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، تجسد ثقافة راسخة في دبي تقوم على تحويل الطموحات إلى مبادرات ونتائج تعود بالنفع المباشر على المجتمع.

وقال إن هذه الرؤية تعزز مسؤولية «جود» في ترسيخ ثقافة المساهمة المجتمعية، وتوسيع فرص مشاركة الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم المبادرات ذات الأولوية، من خلال قنوات موثوقة وشفافة تضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية وتحقيق أثر مستدام.

مسؤولية

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليست مجرد رسالة لبداية موسم حكومي جديد، بل تمثل نهج عمل يجدد فينا العزيمة، ويرفع سقف الطموح، ويجعل من التميز مسؤولية وطنية لا حدود لها.

وأضاف: «نفخر في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بانتمائنا إلى فريق عمل سموه، ونجدد العهد بأن نظل أوفياء لهذه الرؤية، وأن نواصل العمل بروح واحدة، ونبتكر للمستقبل، ونحوّل التحديات إلى إنجازات تسهم في تعزيز أمن دبي وريادتها وجودة الحياة فيها».