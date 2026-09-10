موسم حكومي جديد بطموح أكبر ومسؤولية أعظم

وتعزيز التكامل مع شركائنا، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ويحافظ على ريادة دبي ودولة الإمارات في الأمن وجودة الحياة والتميز الحكومي».
وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فريق عمله تجسّد نهجاً قيادياً متفرداً، جعل من روح الفريق والعمل الميداني والقرب من الناس ركائز أساسية في مسيرة العمل الحكومي، ومن الإنجاز وصناعة الأثر وتحسين جودة الحياة معياراً لقياس التميز.
وقال الطاير: رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثقافة حكومية تقوم على تكامل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وأرسى نموذجاً قيادياً يؤمن بأن الخطط والاستراتيجيات تتحول إلى إنجازات حين يكون المسؤول حاضراً في الميدان.
وقريباً من الناس، ومتابعاً لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي في نهج سموه يقاس بأثره الإيجابي في حياة الإنسان، ومساهمته في تحقيق السعادة وتعزيز الرفاهية وجودة الحياة للسكان والزوار. وأضاف معاليه:
تمثل رسالة سموه، التي تأتي مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، دعوة متجددة إلى مضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق، وتطوير نماذج عمل أكثر مرونة واستباقية تستشرف المستقبل وتترجم طموحات الوطن إلى نتائج ملموسة، كما تمنح فرق العمل طاقة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق، بعزيمة عالية وطموحات تليق بمكانة دولة الإمارات.
استراتيجية
مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في الريادة والتنافسية والتميز الحكومي، وتؤكد الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع انطلاق الموسم الحكومي الجديد، أن المركز الأول ليس هدفاً مرحلياً، بل نهج عمل مستدام.
وأن الإنجاز، مهما بلغ مداه، يظل نقطة انطلاق نحو آفاق أرحب من التقدم والابتكار وقد أثمر هذا النهج، على امتداد السنوات الماضية، مكتسبات نوعية رسخت ريادة دولة الإمارات في مجالات العمل الحكومي والابتكار وجودة الحياة واستشراف المستقبل، وحولت الطموحات الكبرى إلى واقع يرسخ معايير جديدة للتميز على المستوى العالمي».
ونتطلع إلى المرحلة المقبلة بعزيمة متجددة ومسؤولية أكبر، مواصلين البناء على ما تحقق ونعاهد قيادتنا الرشيدة أن نظل دائماً جنوداً أوفياء لهذا الوطن المعطاء، وأن نلتزم بالسعي الدائم إلى تحقيق أعلى مستويات ومعايير التميز والابتكار والريادة، لنُسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون حكومتها الأفضل عالمياً».
تكامل
«تمثل توجيهات سموه دافعاً لنا في هيئة تنمية المجتمع لمواصلة تطوير منظومة اجتماعية أكثر كفاءة واستباقية، والارتقاء بالخدمات التي تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستقراراً». وأضافت معاليها:
«إن طموح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم، يمثل مسؤولية متجددة لمواصلة تطوير نماذج العمل وتسريع تحويل الأولويات إلى نتائج وأثر اجتماعي مستدام يواكب تطلعات دبي للمستقبل».
طموحات
وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة». وأضاف معاليه: «وفي هيئة الصحة في دبي، يدفعنا هذا النهج إلى مواصلة تطوير منظومة صحية أكثر كفاءة واستباقية وابتكاراً، تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً متقدماً في الصحة وجودة الحياة، وأكثر جاهزية لتحولات المستقبل».
رؤى
ونهجاً راسخاً في مواصلة مسيرة الريادة، بتطلعات قيادة وطن لا تتوقف على أرضه الإنجازات النوعية، فكلما تحقق طموح كان نقطة انطلاق لطموحات أكبر، لتمضي بالعزيمة المتّقدة جهود كل فرق العمل نحو التطوير المستدام وفق نماذج عمل أكثر تفرداً ومرونة واستباقية وابتكاراً.
وقدرة على مواكبة تحولات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع، ودعم رفاه وسعادة أفراده من المواطنين والمقيمين والزائرين، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات وصدارتها على خارطة العالم في مختلف المجالات والقطاعات». وأضاف قائلاً: «إن رسالة سموه تجسد نهجاً استثنائياً في ترسيخ ثقافة التميز.
والارتقاء المستمر بكفاءة العمل الحكومي، وتعزيز التكامل بروح الفريق الواحد، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص لدعم مسيرة التنمية المستدامة عبر استشراف المستقبل وتوظيف أدوات الواقع ومواكبة متغيراته التي تمكّن الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتها بكفاءة وفاعلية».
جهود
وفي الدفاع المدني بدبي، نستمد من رؤية سموه دافعاً دائماً لتطوير قدراتنا، وتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز منظومة الاستباقية والجاهزية، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في حماية الأرواح والممتلكات».
وأضاف: «مع انطلاقة موسم حكومي جديد، نجدد العهد لقيادتنا بأن نواصل العمل بعزيمة لا تعرف التوقف، وأن نحول الطموحات إلى إنجازات ملموسة، إيماناً بأن الوصول إلى المركز الأول ليس غاية مؤقتة، بل نهج عمل مستمر، وأن القادم، كما قال سموه، أعظم بإذن الله».
إرادة صلبة
وتمثل كلمات سموه حافزاً متجدداً لنا جميعاً لمواصلة مسيرة العطاء بروح الفريق الواحد، والمضي بثقة نحو آفاق جديدة، لتبقى الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والتفوق، ويظل إرث هذه الرؤية حاضراً في وعي الأجيال ووجدانها، ومحفزاً لها على الإسهام في كتابة فصول جديدة من نهضة الإمارات».
ريادة
وأوضح أن رؤية سموه رسّخت التميز ثقافةً مؤسسية، وحوّلت الطموحات الكبرى إلى إنجازات عزّزت المكانة العالمية لدولة الإمارات وريادة دبي في المال والأعمال والسياحة والاستثمار والتجارة.
فطموح أن تكون حكومة دولة الإمارات الأفضل في العالم يضع أمام كل جهة حكومية وكل فريق عمل مسؤولية واضحة لتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة، ترتقي بجودة الخدمات، وتدعم تنافسية الاقتصاد، وتفتح أمام قطاعات الأعمال آفاقاً أوسع للنمو. والوفاء لهذا الطموح يتطلب عملاً متواصلاً، وقدرة على استباق المتغيرات، ومبادرة في تقديم الحلول».
وأضاف: «تترجم استراتيجية جمارك دبي 2026 - 2030 هذه التوجهات إلى أولويات تعزّز دورنا في تمكين التجارة وربط دبي بالأسواق العالمية، من خلال تيسير حركة البضائع.
ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات الجمركية، ودعم احتياجات مختلف قطاعات الأعمال. ونعمل على أن ينعكس كل تطوير في منظومتنا الجمركية على انسيابية التجارة، وسهولة ممارسة الأعمال.
وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وأجندة دبي الاقتصادية D33، وصولاً إلى طموحات مئوية الإمارات 2071».
تميز
ويؤكد أن الريادة العالمية تتطلب منظومة مؤسسية قادرة على مواصلة رفع كفاءة الأداء وتحويل الرؤى والطموحات إلى نتائج وأثر مستدام».
دور
وتعكس نهجاً راسخاً في التطوير والتميز، يعزز ريادة دولة الإمارات ودورها في صناعة المستقبل وخدمة الإنسان.
وأضاف: نبدأ في «دبي الصحية» الموسم الحكومي الجديد بطموحات كبيرة وأولويات واضحة، لتطوير منظومتنا الصحية الأكاديمية المتكاملة، والارتقاء بتجربة المرضى.
نتائج
وقال إن هذه الرؤية تعزز مسؤولية «جود» في ترسيخ ثقافة المساهمة المجتمعية، وتوسيع فرص مشاركة الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم المبادرات ذات الأولوية، من خلال قنوات موثوقة وشفافة تضمن توجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية وتحقيق أثر مستدام.
مسؤولية
وأضاف: «نفخر في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بانتمائنا إلى فريق عمل سموه، ونجدد العهد بأن نظل أوفياء لهذه الرؤية، وأن نواصل العمل بروح واحدة، ونبتكر للمستقبل، ونحوّل التحديات إلى إنجازات تسهم في تعزيز أمن دبي وريادتها وجودة الحياة فيها».