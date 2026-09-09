الإمارات.. "وزارة الداخلية" تشارك في القمة العالمية لمكافحة الاحتيال بأمريكا

شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة التعاون الدولي، في أعمال القمة العالمية لمكافحة الاحتيال التي عقدت في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بوصفها عضوا مؤسسيا استراتيجيا في التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA).

مشاركة واسعة

شهدت القمة مشاركة واسعة من صانعي القرار والخبراء وممثلي الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون وقطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والأمن السيبراني والمجتمع المدني، إلى جانب هيئات حماية المستهلك، لبحث تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة جرائم الاحتيال بمختلف أشكالها وأساليبها.

وألقى المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال (GASA)، كلمة وزارة الداخلية خلال جلسة متخصصة حول مكافحة الاحتيال عالمياً، أكد خلالها التزام الوزارة بتعزيز تعاونها مع شركائها الدوليين ودعم الجهود المشتركة لمكافحة مختلف الجرائم، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال.

تطور متسارع

وأكد المقدم سعيد الكعبي أن جرائم الاحتيال عالمياً شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً في ظل التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، لتصبح أكثر تعقيداً وتنظيماً واتساعاً عبر الحدود، مشدداً على أهمية تطوير استجابات أمنية تواكب هذه التحديات.

وأوضح أن وزارة الداخلية، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، تضع حماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تطوير قدراتها في مواجهة هذه الجرائم من خلال تبادل المعلومات والخبرات، ودعم آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة.

وأشار إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل الأنماط الإجرامية والكشف المبكر عن محاولات الاحتيال، إلى جانب رفع الوعي بأساليبها المتجددة.

مبادرات دولية

وأكد التزام وزارة الداخلية بمواصلة دعم المبادرات الدولية لمكافحة الاحتيال والجرائم العابرة للحدود، لحماية حماية المجتمعات والاقتصادات وتعزيز بيئة رقمية آمنة.