حاكم الشارقة يعتمد زيادة رواتب «الدرجات العليا» والمتقاعدين

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم من خلال زيادة رواتب 3270 من موظفي حكومة الشارقة فئة «الدرجات العليا» بتكلفة سنوية تزيد على 160 مليون درهم.

وزيادة الرواتب التقاعدية لـ1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة وفقاً للدرجات بتكلفة سنوية تزيد على 37 مليون درهم. ووجّه سموه بأن تشمل الزيادة جميع موظفي حكومة الشارقة والجهات المركزية واللامركزية وبما فيهم الجامعات.

كما اعتمد سموه نظام الدوام الجزئي بحكومة الشارقة؛ لتوظيف 1000 شخص من كبار السن، واعتمد سموه زيادة دعم اجتماعي لـ 1473 من الفئات المستفيدة من الخدمات الاجتماعية.

ووجه أيضاً بتسريع وتيرة التوظيف خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتوظيف 1200 مواطن ومواطنة، لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في التوظيف لعام 2026 وهو 3000 وظيفة. وبتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة سيتم زيادة رواتب 3270 من موظفي حكومة الشارقة فئة «الدرجات العليا».

وهم الدرجة الثالثة والثانية والأولى والخاصة «أ» والخاصة «ب»؛ بتكلفة سنوية تفوق 160 مليون درهماً، واعتمد سموه زيادة الرواتب التقاعدية لـ 1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة وفقاً للدرجات، بتكلفة سنوية تفوق 37 مليون درهم، وتشمل تعديل رواتب أنظمة الوظائف العامة، ووظائف:

المهندسين، والأطباء والبيطريين، والأطباء والصيادلة وفنيي الطب، وبلغ صافي الزيادة لكل درجة وظيفية بحكومة الشارقة بنظام الوظائف العامة 3375 درهماً بعد استقطاع التأمينات، ابتداء من الشهر الجاري، وتشمل جميع موظفي حكومة الشارقة والجهات المركزية واللامركزية بما فيها الجامعات.

وبحسب توجيه سموه سيضاف إلى كل مستفيد من الخدمات الاجتماعية مبلغ 3375 درهماً، بتكلفة سنوية تقارب الـ 60 مليون درهم، وكان قد اعتمد سموه يوم الخميس الماضي زيادة دعم اجتماعي لـ 6652؛ ليبلغ بذلك إجمالي الزيادات المعتمدة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي 8125 مستفيداً.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على إحصاءات التوظيف في إمارة الشارقة؛ التي كشفت عن توظيف 1800 موظف وموظفة في الجهات الحكومية بإمارة الشارقة؛ خلال الفترة من 5 يناير 2026 إلى 3 سبتمبر الجاري، منهم 996 ذكراً و804 إناث، مقسمين إلى 4 دكتوراه و36 ماجستير و1097 بكالوريوس و16 دبلوم و647 شهادة الثانوية العامة. علماً بأن التدريب مستمر لتوظيف أعداد جديدة.

ووجه سموه بتسريع وتيرة التوظيف خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري لتوظيف 1200 مواطن ومواطنة، لتحقيق مستهدف إمارة الشارقة في التوظيف لعام 2026 وهو 3000 وظيفة.

واعتمد سموه نظام الدوام الجزئي الجديد بحكومة الشارقة، لتوظيف 1000 شخص بنظام الدوام الجزئي لكبير السن وزوجته والمتقاعدين، على أن يكون النظام بخيارات مرنة مثل الدوام لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، أو ساعات محددة، ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، وتحسين الاستقرار المالي للأسرة. وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»:

«تضمنت اعتمادات اليوم برنامج نظام الدوام الجزئي بحكومة الشارقة؛ وهو برنامج لا يستهدف توظيف المتقاعدين القادرين على تحمل مجهود الدوام الكامل؛ وإنما نحن نستهدف في هذا البرنامج كبير السن الجالس في بيته».