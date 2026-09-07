«منتدى هيلي» ينطلق اليوم بحضور 1000 مشارك من 35 دولة

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من «منتدى هيلي» السنوي تحت شعار «الخليج عند مفترق طرق: الصراع والتداعيات وتصحيح المسار»، وذلك في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي، بمشاركة 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة، من بينهم نخبة من كبار المسؤولين.

وصنّاع القرار، والدبلوماسيين، والخبراء، والمفكرين، والأكاديميين، وقادة الأعمال، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية، ومراكز الفكر من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم.

وينطلق المنتدى الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في إطار الاهتمام المشترك بدراسة التحولات الإقليمية والدولية الكبرى، التي تعيد رسم ملامح المشهد العالمي، واستشراف الخيارات الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل منطقة الخليج.

ويشارك في المنتدى نخبة من المتحدثين، من بينهم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.

ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة ملك مملكة البحرين للشؤون الدبلوماسية، وزير الخارجية السابق، ومعالي كارل بِلدت، رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأسبق في مملكة السويد.

ومعالي فوك يريميتش، وزير الخارجية الصربي الأسبق، وسعادة يو جيه سونج، السفير السابق لجمهورية كوريا الشقيقة لدى دولة الإمارات، والفريق ستيفانو مانينو، رئيس المركز الإيطالي للدراسات الدفاعية العليا، وجان-إيف لوغال، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.