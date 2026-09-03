محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي... ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاث رسائل لفريق عملنا:

رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا... مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها... وفعالياتنا تستقبل العالم... الإمارات لا تتوقف... ولن تتوقف».

وأضاف سموه: «رسالتنا الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد... مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية... ورسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات».

وتابع سموه: «رسالتنا الثالثة: الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها... ثقة تم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم... وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها».

كما قال سموه: «واعتمدنا اليوم أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام «نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»... خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي...

وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات... ورفع جودة المخرجات الحكومية... يعمل النظام من خلال 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات... وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي...

الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب... التحولات التقنية الكبيرة ستغير من واقع وعمليات التعليم وأدواته... وحتى يمارس المعلم دوره الجديد لا بد أن يتحول أيضاً إلى متعلم دائم...

لأننا إذا علمنا أبناءنا اليوم كما علمناهم بالأمس فإننا نسلب منهم الغد... دولة الإمارات من أولى دول العالم التي طورت مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب عبر كافة المراحل... واعتمدنا اليوم أيضاً آلية لتوفير هذا المنهج لوزارات التربية في كافة دول العالم ليستفيد الجميع من التجربة الإماراتية».

كما قال سموه: «اعتمدنا اليوم أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستُعقد من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل... المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق... ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية... دورة هذا العام عنوانها الجاهزية والمرونة... جاهزية في اقتصادنا... وفي إمداداتنا وخدماتنا اللوجستية... وفي مواردنا...

وفي أسرنا... كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها... وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من «جائزة أعوام الإمارات»... وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم.. والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها... وطموحنا لا تحده سماء بإذن الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا خلال الاجتماع السياسة الوطنية للسياحة البيئية... كما استعرضنا نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 ـ 2030...

والتي حققت تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية.. مع إعادة تأهيل 4900 هكتار من الأراضي... وأضيفت مساحات خضراء تجاوزت 3.2 ملايين متر مربع... مع ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية».

وأضاف سموه: «الحفاظ على بيئتنا مسؤولية وطنية... والاستثمار في مواردنا الطبيعية استثمار في جودة الحياة».

مستشار الذكاء الاصطناعي

وتفصيلاً، أطلق مجلس الوزراء خلال جلسته نظام «مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم صناعة القرار الحكومي عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic Ai).

في أعمال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، وتوظيفها في تحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة والبرامج والمبادرات المطروحة على المجلس، وتسريع دراستها بما يُعزز جودة المخرجات وكفاءة اتخاذ القرار الحكومي واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية.

ويأتي النظام ضمن توجهات حكومة الإمارات لتوظيف واستخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، بما يُسهم في تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتُعزز جاهزية الحكومة لمتغيرات المستقبل. يرتكز النظام على مبادئ رئيسية تضمن الحفاظ على خصوصية المواضيع المعروضة.

واستيفاء معايير الأمن السيبراني المعتمدة في دولة الإمارات، والعمل على دعم صناعة القرار الحكومي للمواضيع المعروضة على مجلس الوزراء من خلال الاستعانة بـ 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي يعملون على تقييم الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمواضيع المعروضة على المجلس وعلى مستوى كافة المحاور، وربط المواضيع بأفضل الممارسات العالمية، ونتائج تطبيقها.

إضافة إلى مراعاة الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في دراسة المواضيع، وتقديم التوصيات اللازمة للموضوع وفق حزمة من المدخلات والمصادر المعتمدة.

كما اعتمد مجلس الوزراء نظاماً لإصدار قراراته ضمن إطار حوكمة مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) وباستخدام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية أعمال الحكومة وسرعة اتخاذ القرارات.

المركبات ذاتية القيادة

وضمن جهود دولة الإمارات لدعم المشاريع المستقبلية وتنظيم استخدامات التقنيات الحديثة، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة في الدولة.

يهدف القرار إلى وضع آليات وضوابط فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات.

إضافة إلى تنظيم التزامات الأطراف ذوي العلاقة بالمركبات ذاتية القيادة (الوكيل، والمشغل، والراكب)، واختصاصات السلطات المختصة في ترخيص وتنظيم هذه المركبات على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بما يدعم الابتكار في هذا القطاع المستقبلي.

وسيسهم القرار في تشجيع تسخير استخدام الوسائل التقنية البديلة والصديقة للبيئة للحد من التلوث على الطرق والازدحام المروري، ومواكبة المستجدات العالمية التقنية الحديثة في المركبات وآلية قيادتها.

إضافة إلى تعزيز برامج وسياسات الدولة للحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق والتقليل من الحوادث المرورية المرتبطة بمثل هذه المركبات.

منهج الذكاء الاصطناعي

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعميم منهج الذكاء الاصطناعي على كافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وذلك بعد أن تمت تجربته وتقييم نتائجه على مستوى المدارس الحكومية خلال الفترة الماضية.

وتُعزز هذه الخطوة قيادة دولة الإمارات لمستقبل التعليم واستباقيتها في اغتنام فرص التطور والريادة في مثل هذه المجالات الاستراتيجية، ومواكبة التوجهات والأولويات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستثمارات لمواكبة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية ودورها في تطوير مختلف القطاعات التنموية.

ويهدف هذا المنهج للعمل إلى تمكين الأجيال القادمة بالمهارات والمعارف اللازمة في الذكاء الاصطناعي للاستعداد للمستقبل ومتطلباته وإعدادهم بالصورة الأمثل بتعليمهم متطلبات الذكاء الاصطناعي من الناحية الفنية، وترسيخ وعيهم بأخلاقيات استخدامه، وتعزيز فهمهم لبيانات وخوارزميات وتطبيقات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الدولة ببناء جيل متمكن من أدوات المستقبل.

حيث تم تطوير المنهج ليكون نموذجاً رائداً في التعليم ومستنداً على أفضل الممارسات العالمية وتبني جميع النماذج الرائدة لتغطية كاملة للمجالات الأساسية للكفاءة في الذكاء الاصطناعي.

المنهج هو برنامج متكامل لبناء قدرات أكثر من 22 ألفاً من المعلمين في الذكاء الاصطناعي بهدف تمكين المعلمين بالقدرات والأدوات والتدريب اللازم لتمكينهم من تدريس الطلبة، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في هذا المجال.

كما وافق مجلس الوزراء على وضع آلية لإتاحة ومشاركة هذا المنهج ومكوناته مع المجتمع التعليمي الدولي، بما يُحوّل التجربة الإماراتية من مبادرة وطنية إلى إسهام معرفي عالمي يدعم الدول والمؤسسات التعليمية في بناء مناهجها وتطوير جاهزية أجيالها للمستقبل، ويُعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل التعليم على مستوى العالم.

الإمارات للتنمية المتوازنة

كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2025 الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ويهدف المجلس إلى تحقيق التنمية المتوازنة من خلال تعزيز التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية، والرفاه، وضمان المشاركة الشاملة لمختلف الفئات العمرية، وبناء اقتصادات محلية متنوعة وصغيرة النطاق من خلال دعم المزارعين، والحرفيين، ورواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إضافة إلى صون الموروث المحلي والحرف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية، والتركيز على تطوير وجهات سياحية فريدة وأصيلة تبرز التنوع الجغرافي والثقافي والبيئي الذي تتميز به دولة الإمارات.

واستمر المجلس في تطوير عدد من المشاريع والبرامج التنموية، شملت: مسارات المزارع وكورنيش قدفع، وترميم فلج الورعي وإنشاء بوابة مصفوت، والعمل على تطوير مجلس ومسار الضاية البيئي وبوليفارد وكورنيش الرمس.

إضافة إلى إنجاز الواجهة البحرية وتطوير عدد من المرافق السياحية في السلع، وتنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية في مختلف مناطق دولة الإمارات.

ونجحت الفعاليات والمهرجانات المنظمة والمرافق التي تم تطويرها من قبل المجلس في استقطاب أكثر من 350,000 زائر، بمشاركة ما يزيد على 5,000 مشارك في مختلف البرامج.

ومشاركة أكثر من 57 مشروعاً صغيراً ومتوسطًا، إلى جانب 84 أسرة منتجة ومزارعاً ضمن الفعاليات، ومشاركة أكثر من 350 متطوعاً، بما عزز فرص الدخل المستدام ورفع مستوى مشاركة المجتمع في الأنشطة الاقتصادية.

الإمارات عاصمة رواد الأعمال

واطلع مجلس الوزراء على مستجدات مبادرات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.

وتوفير جميع سبل الدعم للشباب الإماراتي للاستفادة من البيئة الاقتصادية المحفزة التي توفرها الدولة عبر مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج المتخصصة.

حيث تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة دوراً محورياً في اقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل أكثر من 95 % من إجمالي الشركات، وتسهم بنسبة تفوق 63 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وشملت أبرز البرامج والمبادرات التي انطلقت ضمن الحملة الوطنية إطلاق منصة وطنية لرواد الأعمال عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، وإطلاق برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي» لتأهيل 500 مواطن، وتدريب 10,000 مواطن ضمن برنامج تأسيسي ومتقدم.

إضافة إلى تنظيم معرض التاجر الصغير في عدد من مدارس الدولة، وتنظيم معرض لريادة خريجي الجامعات، واحتضان 50 شركة عقارية ناشئة، وغيرها من المبادرات الوطنية على مستوى الدولة وفي مختلف مجالات ريادة الأعمال، وبمشاركة الجهات الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص.

منصة مهارات الإمارات

واطلع مجلس الوزراء على مستجدات منصة مهارات الإمارات التي تم تطويرها لتكون منصة وطنية لاستشراف المهارات وتمكين الموارد البشرية لوظائف المستقبل، مرتكزة على منظومة وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

ودعم التخطيط المبني على البيانات، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لوظائف المستقبل، حيث توفر المنصة أدوات متقدمة لتحليل سوق العمل واستشراف المهارات المستقبلية والتوجيه المهني. استفاد منها خلال المرحلة التجريبية أكثر من 8,300 مستخدم من المؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس.

والكوادر الإدارية والأكاديميين وأولياء الأمور، بما يُعزز بناء منظومة وطنية للمواهب ويدعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة. وتوفر المنصة حزمة من القدرات المتقدمة التي تشمل: التحليل الآني لتوجهات سوق العمل، والنمذجة التنبؤية لاستشراف الوظائف والمهارات المستقبلية، والتوجيه المهني المخصص المبني على البيانات.

إضافة إلى دعم تصميم وتقييم السياسات القائمة على الأدلة، ودعم صناعة القرار لدى المؤسسات التعليمية والأفراد لاتخاذ قرارات أكثر دقة ومواءمة، من خلال تكامل الأدوار بينهم ضمن منظومة وطنية مترابطة، ترتقي بكفاءة التخطيط وتسرع الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.

«أسبوع الطفولة المبكرة»

وضمن البرامج الوطنية في عام الأسرة، وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الأطفال في سنواتهم الأولى وتمكينهم من أفضل فرص النمو والازدهار.

تأتي هذه المبادرة لتجسيد مكانة الأسرة ركيزة أساسية لمجتمع متماسك ومزدهر، وترجمة هذه المكانة من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب.

وبما يتيح للوالدين ومقدمي الرعاية فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالهم. يقدم أسبوع الطفولة المبكرة مجموعة من الفعاليات والتجارب المجتمعية التي تُعزز الروابط بين الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعاية والمنظومة الداعمة بمختلف مكوناتها، بما في ذلك القطاعات الاجتماعية، والصحية، والتعليمية والرياضية.

السياسة الوطنية للسياحة البيئية

من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تؤكد التزام دولة الإمارات بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وبين الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، من خلال إطار شامل يضمن استدامة الموارد الطبيعية مع تعزيز موقع الدولة وجهة عالمية رائدة للسياحة البيئية.

تهدف السياسة إلى تنظيم وتطوير السياحة البيئية في دولة الإمارات لضمان استدامتها، والتركيز على الجهود الوطنية للحفاظ على المواقع البيئية وتطوير وتعزيز المنتجات والخدمات والتجارب السياحية المستدامة التي تعكس معالم الجذب الطبيعية والثقافية.

وتُركز السياسة على تشجيع مشاركة المجتمع في تنمية وتطوير السياحة البيئية مع الحفاظ على الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وتعزيز الوعي البيئي والممارسات السياحية المسؤولة بين أفراد المجتمع والزوار على حد سواء.

إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية لتخطيط وتنفيذ ومراقبة مبادرات السياحة البيئية في دولة الإمارات، بما يضمن اتباع نهج متسق وشامل للتنمية السياحية المستدامة.

وتشمل السياسة عدداً من المبادرات والبرامج الوطنية، تتضمن: إنشاء المنصة الذكية للسياحة البيئية، وتطوير شبكات شراكة لدعم السياحة البيئية، وتطوير اللوائح التنظيمية لإدارة وتنظيم مواقع السياحة البيئية.

كما استعرض المجلس خلال اجتماعه نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، والتي أثبتت نتائجها تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية من خلال التوسع في المحميات الطبيعية، ومشاريع التشجير، وإعادة تأهيل المراعي، وتطوير منظومة إدارة المياه والتربة.

وقد شملت أبرز نتائج الاستراتيجية ارتفاع عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات إلى 55 محمية، وإعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الأراضي، وزراعة أكثر من 380 ألف شجرة.

وإضافة مساحات خضراء وغطاءات أرضية تجاوزت 3.2 ملايين متر مربع، إضافة إلى ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية، ورصد واستكشاف أكثر من 120 أصلاً وراثياً نباتياً محلياً.

سموه:

اعتماد نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء

النظام يعمل من خلال 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي لمتابعة القرارات 24 ساعة وتنفيذها مع الوزراء

اطلعنا على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بالذكاء الاصطناعي

الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد

الإمارات الأولى في تطوير مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي

اعتمدنا أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات المقررة 8 - 10 نوفمبر

دورة هذا العام عنوانها الجاهزية والمرونة.. جاهزية في اقتصادنا وفي مواردنا وفي أسرنا

سنحتفي بالفائزين في «جائزة أعوام الإمارات» وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم

الإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها.. وطموحنا لا تحده سماء

اعتمدنا السياسة الوطنية للسياحة البيئية

سموه:

رسالتنا الأولى:

نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا... اقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها... وفعالياتنا تستقبل العالم

رسالتنا الثانية:

بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد

مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية

رسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات

رسالتنا الثالثة:

الثقة التي بنتها الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها

ثقة تم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها

ضمن أجندة الاجتماع:

1. إطلاق نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء

2. اعتماد قرار لتنظيم المركبات ذاتية القيادة

3. تعميم منهج الذكاء الاصطناعي على كافة المدارس في الدولة ومشاركة المنهج مع دول العالم.

4. استعراض نتائج أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

5. استعراض مستجدات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم» ومستجدات منصة «مهارات الإمارات»

6. إطلاق النسخة الوطنية الأولى من «أسبوع الطفولة المبكرة»

7. اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية والاطلاع على نتائج تنفيذ استراتيجية مكافحة التصحر 2030

8. استعراض نتائج التحول الرقمي الحكومي

9. التصديق على 5 اتفاقيات دولية والتفاوض والتوقيع على 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم