حمدان بن زايد يشدد على أهمية حفظ الموروث الوطني

اطَّلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على أبرز مشاريع وبرامج هيئة أبوظبي للتراث، وخططها المستقبلية.

وجهودها في صون التراث الإماراتي وتعزيز الهُوية الوطنية ونقل الموروث إلى الأجيال المقبلة، لدى استقبال سموه في قصر النخيل في أبوظبي وفداً من الهيئة برئاسة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.

واستعرض الوفد أمام سموه توجُّهات الهيئة ومشاريعها ومبادراتها في مجالات صون التراث والتوعية والمعرفة التراثية والمهرجانات والفعاليات.

والجهود المبذولة لتعزيز حضور الموروث الإماراتي في المجتمع، وتوسيع مشاركة الأجيال الجديدة في ممارساته وبرامجه.

حيث قدَّم عبيد خلفان المزروعي، المدير العام لهيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، عرضاً تفصيلياً تناول أبرز المشاريع والبرامج المنجزة والمقبلة، ومؤشراتها ومواعيد تنفيذها، إلى جانب خطط تطوير المهرجانات والفعاليات والبرامج التراثية والمجتمعية التي تنظِّمها الهيئة.

واطَّلع سموّه على منظومة المشاريع والمهرجانات التي تنظِّمها الهيئة في منطقة الظفرة.

وبحث اللقاء جهود الهيئة في صون عناصر التراث الإماراتي وممارساته ومعارفه المرتبطة بالبيئات البحرية والبرية والزراعية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بجهود هيئة أبوظبي للتراث ومشاريعها ومبادراتها الرامية إلى صون التراث الإماراتي وتعزيز حضوره في المجتمع.

مؤكِّداً أهمية مواصلة تطوير البرامج والمشاريع التي تحفظ الموروث الوطني، وتعزِّز ارتباط الأجيال الجديدة به، وتسهم في نقل معارفه وقيمه وممارساته وضمان استدامتها.