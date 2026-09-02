«دوكاب» تستعرض حلول الجيل الجديد للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطاقة في المنطقة

تشارك «دوكاب»، الشركة الإماراتية الرائدة في توفير حلول الطاقة وتوريد كابلات الطاقة المتقدمة، في معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026».

حيث تستعرض أحدث حلولها المبتكرة في الجناح E10 بقاعة الشيخ سعيد 1 في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً لتصبح مركزاً عالمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وسط توقعات بنمو سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28% حتى عام 2030، مدفوعاً بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومبادرات المدن الذكية.

وفي ظل هذه التطورات، ستؤدي البنية التحتية الموثوقة وعالية الأداء للطاقة، إلى جانب الحلول ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، دوراً محورياً في دعم المرحلة المقبلة من النمو الرقمي في المنطقة.

وعلى مدى أكثر من 46 عاماً، رسخت «دوكاب» مكانتها كشركة إماراتية رائدة في دعم منظومة البنية التحتية التي تسهم في دفع عجلة النمو الرقمي والصناعي في الدولة.

فمن مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الصناعات والمدن الذكية، تسهم حلول الكابلات التي توفرها «دوكاب» في تلبية احتياجات هذه المنظومات من الطاقة والاتصال الموثوقين.

وقد قامت الشركة بتوريد كابلات لأكثر من 20 مركز بيانات في دولة الإمارات، بما يمثل أكثر من 50% من مشاريع مراكز البيانات في الدولة، كما توفر الشركة محفظة تضم أكثر من 85 ألف طراز متخصص من الكابلات.

وقال ماتيو بافاريسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: «نلتزم في «دوكاب» بتوفير حلول كابلات عالية الجودة تؤدي دوراً محورياً في تحد يث شبكات الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، التي تتزايد بفعل الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمدن الذكية.

وتمثل مشاركتنا في معرض «الشرق الأوسط للطاقة» فرصة مثالية لاستعراض ريادتنا في مجال الابتكار، ودعمنا للتصنيع المحلي، ومواصلة إسهاماتنا في دفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للمنطقة».

وخلال مشاركتها في معرض «الشرق الأوسط للطاقة 2026»، تستعرض «دوكاب» مجموعة من حلول الكابلات المتقدمة المصممة لتلبية المتطلبات المتطورة للبنية التحتية الحديثة للطاقة، بما في ذلك حلول نقل الطاقة عالية الأداء، ومراكز البيانات، والبنية التحتية الذكية، وتطبيقات الطاقة المتجددة.

كما تسلط الشركة الضوء على تركيزها على ابتكار المنتجات، والأداء الفني، والاستدامة، مؤكدةً أن حلولها صُممت لمواكبة احتياجات العملاء في ظل التطور المتسارع لمنظومات الطاقة وتزايد ترابطها وتعقيدها ومتطلباتها.

20

مركز بيانات في الإمارات استفاد من كابلات الشركة

85

ألف طراز من الكابلات ضمن محفظة الشركة