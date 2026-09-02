رئيس الدولة يعزي في وفاة حرم محمد بن بطي آل حامد

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس واجب العزاء إلى معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، في وفاة حرمه عائشة راشد الظاهري، رحمها الله.

رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء إلى محمد بن بطي

وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في أبوظبي.

وام منصور بن زايد معزياً محمد بن بطي بحضور عبدالله آل حامد

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

خالد بن محمد يعزّي محمد بن بطي

وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ذياب بن محمد خلال مجلس العزاء بحضور محمد بن بطي وعبدالله آل حامد

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد وأسرته، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.