ولي عهد رأس الخيمة يفتتح استوديو بث مباشر للألعاب الإلكترونية

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، استوديو «أرايز لايف» للبث المباشر للألعاب الإلكترونية، في منطقة الحمرا الصناعية في الإمارة، والمجهز بتقنيات حديثة ومتخصصة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي.

وقام سموه بجولة في الاستوديو، اطلع خلالها على مرافقه وتجهيزاته، واستمع إلى شرح من جوليان جارفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرايز»، حول آليات العمل والتقنيات المستخدمة في البث المباشر للألعاب الإلكترونية، وما يضمه الاستوديو من كاميرات وأنظمة إضاءة ومعدات فنية متخصصة.

وتعرف سموه خلال الجولة على طبيعة المحتوى الترفيهي الذي يقدمه الاستوديو للمستخدمين خارج دولة الإمارات، والتقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات البث المباشر.

حضر الافتتاح الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»، وعدد من المديرين والمسؤولين.