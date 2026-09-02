407 موظفات إماراتيات في الهيئة الاتحادية للضرائب

أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المرأة الإماراتية نجحت خلال السنوات الماضية في القيام بأدوار محورية فعالة في تطوير المنظومة الضريبية.

وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: يعد الاحتفال بالمرأة الإماراتية لعام 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».

وباحتفاء وطني يمتد لشهر كامل تقديراً للإنجازات المُبهرة التي حققتها المرأة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

فالمرأة هي الركيزة الأساسية للوطن، وتثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها في ما تقوم به من مهام، ما عزز استحقاقها للتمكين وتقديم المزيد من العطاء اللامحدود.

وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تسعى منذ تأسيسها لتعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف الوظائف والتخصصات، إيماناً منها بالقدرات الفائقة التي تتميز بها المرأة الإماراتية وتفوقها في العديد من القطاعات ومن بينها القطاع الضريبي.

وتبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات 87% من إجمالي عدد الموظفات بالهيئة، بواقع 407 موظفات إماراتيات، فيما تشكل الموظفات الإماراتيات من فئة الشباب 82% من إجمالي الموظفات الإماراتيات، بواقع 332 موظفة.

كما تمثل الموظفات الإماراتيات 93% من إجمالي موظفات الهيئة ضمن فئة الشباب، ما يعكس حرص الهيئة على إتاحة فرص واسعة أمام المرأة الإماراتية لإثبات ذاتها وإبراز قدراتها المتميزة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: تحرص الهيئة على استمرارية تحقيق معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي باعتباره أساساً للتكامل المجتمعي، فتجاوز عدد الموظفات نصف عدد الموظفين الإجمالي، بنسبة 51% من فريق عمل الهيئة، وبلغ عدد التعيينات الجديدة من الإماراتيات 50 موظفة خلال الفترة المنقضية من عام 2026.