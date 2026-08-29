ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

أكد شيوخ ومسؤولون أن المرأة الإماراتية شريك إستراتيجي وفاعل في صناعة المستقبل وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وبينوا أن المرأة الإماراتية استطاعت بإصرارها وعزيمتها أن تُسطر اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية كل عام يؤكد مكانتها الرفيعة التي تتبوأها على الصعيد الوطني وتمكينها الذي لا تخطئه العين في مجالات الحياة كافة جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل.

وذلك بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيراً على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ دورها في جميع القطاعات ومواصلة لما أرساه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خلال مرحلة التمكين لتواصل ابنة الإمارات جهودها في مسيرة الوطن.

وأكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب «فخر الوطن»، أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس كل عام، يمثل مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل إماراتي، تُستحضر فيها مسيرة عطاء ممتدة لنساء هذا الوطن، ومحطة سنوية للاحتفاء بإنجازاتهن ومساهماتهن القيّمة في بناء الدولة ونهضتها.

كما أكد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو مناسبة وطنية للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية على مدى عقود في شتى ميادين العطاء.

فكانت جزءاً من مسيرة البناء وصناعة الريادة، وشريكاً فاعلاً في إرساء دعائم النهضة التنموية الشاملة، حاملة في ذلك كله قيم وتقاليد وثوابت مجتمعها، ومساهِمة من خلال دورها الأسري في بناء الإنسان.

عطاء وإنجاز

وأكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية للاحتفاء بمسيرة ابنة الإمارات الحافلة بالعطاء والإنجاز.

وتقدير إسهاماتها في مسيرة بناء الوطن ونهضته، مؤكدة أن المرأة أثبتت أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية، وعنصر فاعل في صناعة الحاضر واستشراف المستقبل.

وقالت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة «تحقيق أمنية»، إن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، يجسد روح الطموح التي تميز ابنة الإمارات، وإصرارها على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، ونموذجاً فريداً في البذل والعطاء وخدمة الوطن بما تجسده من طموح وكفاءة في جميع القطاعات.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، وأسهمت بإخلاص وكفاءة في مسيرة التنمية، لتكون شريكاً أصيلاً في بناء الوطن وتعزيز مكتسباته، إلى جانب دورها المحوري في بناء الأسرة وترسيخ القيم التي تشكل أساساً لمجتمع متماسك وقادر على مواصلة مسيرة الإنجاز.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، إن المرأة الإماراتية شريك إستراتيجي وفاعل في صناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية واستدامة الريادة الإماراتية، من خلال إسهاماتها النوعية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن ابنة الإمارات أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف القطاعات الحيوية، وأسهمت بفاعلية في مسيرة التنمية والابتكار، لتؤكد قدرتها على مواصلة الإنجاز والتميز، والمشاركة في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن المرأة الإماراتية استطاعت بإصرارها وعزيمتها أن تسطر اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وأن تثبت ريادتها وتميزها في شتى ميادين الحياة.

وقال: إن ابنة الإمارات اختارت النجاح غاية والإبداع مقصداً، فأثبتت أنها أهل للمسؤولية في كل ميدان، ورسخت حضورها كشريك جوهري وركيزة أساسية في مختلف المحافل الوطنية والدولية، وكانت وما زالت خير سند وعضيد لأخيها الرجل في رسم وصناعة مستقبل مشرق للأجيال.

وأضاف، أن الإسهامات الكبيرة والنجاحات الباهرة التي تحققها المرأة الإماراتية، هي امتداد لنهج القيادة الرشيدة القائم على دعم وتمكين المرأة على مختلف المستويات.

وتمثيلها في مختلف مواقع المسؤولية، فكان من ثمار هذه الجهود الحثيثة أن أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً رائداً في مختلف الميادين، كما تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في مختلف مؤشرات المساواة بين الجنسين.

تنمية شاملة

كما أكد الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية، وبإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وقال، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: إن المرأة الإماراتية، بما تمتلكه من كفاءة وطموح وإرادة، أثبتت أنها شريك رئيس في صناعة الحاضر واستشراف المستقبل.

ونجحت في تسجيل حضور مشرف في مختلف ميادين العمل الوطني، مستندة إلى دعم القيادة الرشيدة وثقتها بقدراتها.

وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجاز، وبشريكة أساسية أسهمت بفاعلية في بناء دولة الإمارات وتعزيز مكانتها المتقدمة عالمياً.

وقال، بهذه المناسبة: إن المرأة الإماراتية تجسد نموذجاً ملهماً في الطموح والكفاءة وتحمل المسؤولية، وأثبتت قدرتها على النجاح والتميز في مختلف المجالات، من التعليم والاقتصاد والعمل الحكومي إلى العلوم والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والفضاء، محافظة في الوقت ذاته على دورها الأصيل في بناء الأسرة وترسيخ قيم المجتمع الإماراتي.

طموح متجدد

وأعرب معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد عن اعتزازه بما حققته ابنة الإمارات من حضور راسخ وإنجازات نوعية في مختلف ميادين العمل الوطني، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن.وقال معاليه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية:

«يجسد شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» طموحاً متجدداً لمواصلة البناء على المنجزات، والتطلع نحو مستويات أعلى من التميز والتأثير..

وفي ميدان العدالة، أثبتت المرأة الإماراتية حضورها بكفاءة واقتدار، وأسهمت في ترسيخ سيادة القانون، وصون الحقوق، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.

وأضاف: «في النيابة العامة، نفخر بما تقدمه الكفاءات النسائية الوطنية من عطاء متميز، ونثق بقدرتها على مواصلة هذه المسيرة بعزم وطموح، والإسهام بدور فاعل في تطوير منظومة العدالة الجنائية وخدمة الوطن، بما يرسخ مكانة ابنة الإمارات شريكاً أصيلاً في مسيرة الإنجاز وصناعة المستقبل».

وقالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي، رئيسة مجلس الإدارة: إن يوم المرأة الإماراتية، مناسبة وطنية مضيئة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات متلاحقة.

وما وصلت إليه من مكانة رائدة بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي جعلت تمكين المرأة نهجاً وطنياً راسخاً، وأحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، حتى غدت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر ورسم ملامح المستقبل.

تجربة رائدة

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن المرأة الإماراتية شريك أصيل في بناء الوطن ونهضته، وركيزة أساسية في مسيرته، تسهم في صياغة حاضره واستشراف مستقبله.

مشيراً إلى أن تجربة الإمارات في تمكين المرأة بميادين العلم والعمل والقيادة وصناعة القرار ومنذ تأسيسها، غدت نموذجاً ملهماً وراسخاً، يعكس رؤية وطنية سباقة آمنت بقدرات المرأة، ووفرت لها الفرص التي مكنتها من تحقيق حضور فاعل ومؤثر في مختلف المجالات.

من جانبه قال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: إن القوة لا تقاس بما يتحقق من إنجازات فحسب، بل بقدرتها على ترسيخ الجاهزية، وتعزيز الثقة، وصناعة مستقبل أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات.

ومن هذا المنطلق، تمثل المرأة الإماراتية نموذجاً وطنياً يجسد قيم الاقتدار والمسؤولية والتميز، مستندة إلى رؤية قيادة جعلت الاستثمار في الإنسان أساس النهضة، والجاهزية نهجاً، والكفاءة معياراً للتقدم.

وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن المكانة المرموقة التي تتبوأها المرأة الإماراتية اليوم، وما حققته من إنجازات وحضور ريادي في مختلف ميادين العمل الوطني، تعكس بجلاء حكمة قيادتنا الرشيدة، حفظها الله.

وسداد رؤيتها التي آمنت منذ قيام الاتحاد بقدرات ابنة الإمارات، ووفرت لها سبل التعليم والعمل والمشاركة، ومكنتها من أداء دورها كشريك فاعلٍ في مسيرة التنمية الشاملة.

محطة وطنية

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن العطاءات الاستثنائية والجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أرست نهجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة الإماراتية، وأسهمت برؤية ملهمة في ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية والازدهار.

وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات، لتصبح نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها الرائد في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل دعم القيادة الرشيدة التي رسخت نهج تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل الوطني.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نستحضر فيها قصة نجاح متكاملة، صنعتها رؤية قيادة حكيمة آمنت بقدرات المرأة، ومنظومة مجتمعية ومؤسسية وفرت لها مقومات التميز والريادة.

ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» ليؤكد أن مسيرة المرأة الإماراتية انتقلت إلى مرحلة جديدة تقوم على تعظيم الأثر وترسيخ حضورها كشريك فاعل في مختلف ميادين العمل والعطاء».

من جانبه قال غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: إن يوم المرأة الإماراتية يجسد محطة وطنية للاحتفاء بالإنجازات النوعية التي حققتها المرأة الإماراتية كشريك أساسي في مسيرة التنمية والازدهار الاقتصادي.

من جانبه قال مشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «نحتفي اليوم بابنة الإمارات.

ونعتز بمسيرة حافلة أثبتت خلالها أن طموحها بحجم وطنها، وأنها شريك أصيل في نهضته وصناعة مستقبله، حاضرة بعطائها وإنجازاتها في مختلف الميادين، ومتمسكة في الوقت ذاته بهويتها وقيمها وإرثها الوطني الذي تستمد منه قوتها وثباتها».

نهضة وتنمية

وقال معالي الدكتور محمد سعيد الكندي: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، يسعدني أن أتقدم بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز إلى ابنة الإمارات، التي أثبتت على مدى عقود أنها شريك أساسي في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد حظيت المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي آمنت بقدراتها ودورها في بناء المجتمع وصناعة المستقبل، فحققت إنجازات بارزة في مختلف المجالات، وأصبحت نموذجاً مشرفاً للمرأة العربية القادرة على العطاء والتميز».

وأضاف معاليه: «وفي هذه المناسبة، نستذكر بكل فخر الدور الرائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة وترسيخ مكانتها.

ونثمّن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني. كل عام والمرأة الإماراتية مصدر فخر وإلهام، وشريك فاعل في مسيرة وطنها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».