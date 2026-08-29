إماراتيات يؤكدن: نهج نستلهم منه معاني العطاء

دبي - رحاب حلاوة، عائشة الكعبي أحمد أبو الفتوح، مريم العدان، ريد السويدي وسارة الكواري

أكدت إماراتيات أن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، حملت رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تتجاوز الاحتفاء بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات إلى ترسيخ مفهوم الطموح المسؤول وصناعة أثر مستدام يخدم الوطن والمجتمع والأجيال القادمة.

وقلن لـ«البيان» إن تأكيد سموها أن «الطموح حين يقترن بالمسؤولية يصنع أثراً يبقى» يضع أمام المرأة الإماراتية معادلة جديدة للنجاح، لا تقاس فقط بالموقع الذي تصل إليه.

وإنما بما تضيفه من قيمة وما تتركه من أثر، مشيرات إلى أن رسالة «أم الإمارات» حملت كذلك تقديراً واضحاً للأسرة والرجل والمؤسسات بوصفهم شركاء في مسيرة نجاح المرأة وتمكينها.

وأكدت شيخة الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تحمل رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، قوامها أن ما حققته المرأة من مكتسبات وإنجازات يضع أمامها مسؤولية أكبر لمواصلة البناء وصناعة أثر مستدام يخدم الوطن والمجتمع.

وقالت: إن تأكيد سموها أن «الطموح حين يقترن بالمسؤولية يصنع أثراً يبقى» يلخص مسيرة المرأة الإماراتية، التي لم يكن تمكينها هدفاً منفصلاً عن مسيرة التنمية، وإنما جاء باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الدولة.

مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل ما تمتلكه المرأة من معرفة وخبرات وفرص إلى نتائج نوعية تنعكس على المجتمع والأجيال القادمة.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية تجاوزت مرحلة إثبات قدرتها على المشاركة، بعدما رسخت حضورها في مواقع صنع القرار والعمل الوطني والاقتصادي والاجتماعي، وأصبحت اليوم أمام مرحلة جديدة عنوانها جودة المشاركة وحجم الأثر الذي تتركه في موقعها ومجال عملها.

مسيرة راسخة

وأكدت مريم الشحي، مديرة مفوضية مرشدات رأس الخيمة، أن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تجسد امتداداً لمسيرة راسخة من تمكين المرأة الإماراتية، وترسخ الثقة بقدراتها ودورها شريكاً أصيلاً في مسيرة التنمية الوطنية.

وأضافت: «لقد تعلمنا من قيادتنا أن تكون المرأة الإماراتية حاضرة بقوة في مجتمعها، أماً وقائدة في مجال عملها، وسفيرة لوطنها، وأن تجمع بين الطموح والمسؤولية، لتكون شريكاً فاعلاً في صناعة الإنجاز وبناء مستقبل الإمارات».

وأكدت عارفة الفلاحي، أن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» إلى بنات الإمارات، تحمل معاني عميقة من الثقة والتقدير لما حققته المرأة الإماراتية.

وفي الوقت نفسه تمثل دعوة واضحة إلى مواصلة مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والطموح، وعدم الاكتفاء بما تحقق، بل البناء عليه والانطلاق نحو مراحل جديدة من التميز والتأثير.

وأضافت: إن توجيه «أم الإمارات» للمرأة بأن تكون وفيّة لقيمها، معتزة بوطنها، ومبادرة في عطائها، يعكس جوهر التجربة الإماراتية في تمكين المرأة، والتي قامت على منحها الثقة والفرصة والمسؤولية في آن واحد، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحويل هذه الثقة إلى إنجازات ملموسة أسهمت في دعم مسيرة التنمية الوطنية.

مسيرة تمكين

أكدت مريم الشامسي، مديرة مركز فتيات عجمان، أن كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تحمل رسالة وطن وثقة غالية بالمرأة الإماراتية، لأنها لا تكتفي بما تحقق لها من تمكين وإنجاز، وإنما تضع أمامها مسؤولية مواصلة هذه المسيرة وتحويل الفرص التي أتاحها لها الوطن إلى أثر مستدام يمتد إلى الأجيال القادمة.

وقالت: إن الرسالة تعكس إيماناً راسخاً بقدرة المرأة الإماراتية على الجمع بين الطموح والمسؤولية، وإن قيمة الإنجاز تكتمل عندما يتحول إلى عطاء وخبرة وتجربة يستفيد منها المجتمع.

مشيرة إلى أن المرأة اليوم أمام مساحة واسعة من الفرص، ما يجعلها مطالبة بأن تكون على قدر هذه الثقة، وأن توظف قدراتها في خدمة وطنها وصناعة مستقبله.

وأوضحت الشامسي أن رسالة «أم الإمارات» تلامس بشكل خاص دور المؤسسات المعنية بالفتيات، التي تقع عليها مسؤولية إعداد جيل واثق بقدراته ومتمسك بهويته وقيمه.

مؤكدة أن مركز فتيات عجمان ينظر إلى كل فتاة إماراتية باعتبارها مشروع مستقبل، ويعمل على توفير البيئة التي تمكنها من اكتشاف قدراتها وتطوير مهاراتها وخوض التجارب التي تعزز شخصيتها.

صناعة الفرص

وقالت أمل راشد الغفلي، مديرة مركز شباب عجمان: إن رسالة سموها تمثل دعوة واضحة للمرأة الإماراتية لمواصلة مسيرة الإنجاز والانتقال من مرحلة إثبات القدرة إلى مرحلة أوسع من التأثير والقيادة وصناعة الفرص.

مؤكدة أن هذه الرسالة تعكس حجم الثقة التي حظيت بها المرأة الإماراتية، وفي الوقت نفسه تضع أمامها مسؤولية تجاه وطنها ومجتمعها.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت عبر السنوات قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها وطموحاتها، وأن ما وصلت إليه اليوم هو ثمرة رؤية وطنية آمنت بقدراتها، إلى جانب إصرارها على تطوير ذاتها والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وأضافت أن مضمون الرسالة ينسجم مع ما تلمسه المؤسسات الشبابية من طاقات وأفكار وطموحات لدى الشابات الإماراتيات، مؤكدة أن الاستثمار في هذه الطاقات يمثل استثماراً مباشراً في المستقبل.

رسالة لكل بيت

من جانبها، قالت المواطنة هند شاكر: إن كلمات «أم الإمارات» لامست المرأة والأسرة معاً، خصوصاً أن سموها لم تقتصر في رسالتها على الاحتفاء بالمرأة، وإنما وجهت التقدير أيضاً إلى كل أسرة آمنت بها، وكل رجل ساندها، وكل مؤسسة فتحت لها الطريق، وهو ما يعكس حقيقة أن نجاح ابنة الإمارات هو نجاح للأسرة والمجتمع بأكمله.

وأضافت أن رسالة سموها إلى بنات الإمارات بأن يكن «وفيات لقيمهن، معتزات بوطنهن، مبادرات في عطائهن» تحمل معاني مهمة لكل أم إماراتية وهي تربي بناتها، إذ تؤكد أن الطموح والنجاح لا ينفصلان عن الهوية والقيم والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.

تحفيز لمواصلة العطاء

وأعربت نورة عبدالله عن سعادتها بالرسالة التي وجهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مؤكدة أن كلمات سموها لامست قلوب بنات الإمارات وأثلجت صدورهن لما حملته من تقدير واعتزاز بدور المرأة الإماراتية.

وقالت: إن الرسالة تعكس حرص «أم الإمارات» الدائم على دعم المرأة وتمكينها، كما تمثل حافزاً لمواصلة التميز والعطاء والتمسك بالقيم الوطنية التي قامت عليها مسيرة الدولة.

وقالت عائشة شاكر: إن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» حملت معاني عميقة من الثقة والدعم والتحفيز.

مؤكدة أن كلمات سموها وصلت إلى قلوب بنات الإمارات لما تحمله من تقدير صادق لدور المرأة ومكانتها في مسيرة الوطن.

وأضافت أن الرسالة تجسد نهجاً راسخاً في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف المجالات، كما تعكس إيمان القيادة بقدراتها كشريك أساسي في التنمية وصناعة المستقبل.

وأكدت منال أبوبكر، أن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عكست حرص سموها الدائم على دعم المرأة الإماراتية وتمكينها.

وقالت: «تلقينا كلمات سموها بقلوب تملؤها العزة، واستمددنا منها عزماً متجدداً لمواصلة العمل والعطاء في مختلف الميادين، ولا سيما حين وصفتنا بأننا امتداد لمسيرة عزيزة وأمانة في حاضر الوطن ووعد لمستقبله».

وقالت موزة علي الزحمي: إن رسالة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حملت معاني عميقة تؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في بناء الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن التربية الحقيقية لا تقتصر على الرعاية والاهتمام، بل تمتد إلى غرس الهوية الوطنية والقيم الأصيلة في نفوس الأبناء منذ الصغر.

وأكدت أن الأم الإماراتية تحرص على ترسيخ مفاهيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز اللغة العربية والعادات والتقاليد الأصيلة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بجذوره وقادر على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

معاني وطنية

وأعربت شيخة مبارك عن اعتزازها بالرسالة التي وجهتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى بنات الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026.

مؤكدة أن كلمات سموها تحمل معاني وطنية عميقة وتضع أمام المرأة الإماراتية مسؤولية مواصلة مسيرة الإنجاز والمحافظة على القيم والهوية الوطنية بالتوازي مع الطموح نحو المستقبل.

وقالت: إن الرسالة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها ابنة الإمارات والدور الذي باتت تؤديه في مسيرة التنمية.

مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية اليوم لا تنظر إلى ما تحقق باعتباره نهاية لمسيرة التمكين وإنما مسؤولية جديدة تدفعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ورد الجميل للوطن الذي منحها الدعم والثقة والفرص.

فخر واعتزاز

من جانبها أعربت المواطنة سميرة البلوشي عن فخرها واعتزازها بما تحظى به المرأة الإماراتية من دعم ورعاية وتقدير، مؤكدة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بقصة نجاح أصبحت المرأة فيها شريكاً أساسياً في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.

وقالت البلوشي: إن ابنة الإمارات استطاعت بفضل ما وفرته القيادة من فرص وتمكين أن تثبت حضورها في مختلف ميادين العمل.

وأن تجمع بين دورها في الأسرة ومسؤولياتها المهنية والوطنية لتقدم نموذجاً يعكس طموح المرأة الإماراتية وقدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في نهضة المجتمع.

من جهتها أكدت سلوى عبدالله، أن كلمات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تدفع المرأة إلى مواصلة المسيرة نحو المستقبل، وتقديم أفضل ما لديها، ونقل هذه القيم والرسالة إلى بناتها، ليواصلن مسيرة العطاء والطموح جيلاً بعد جيل.