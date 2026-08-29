صقر غباش: المرأة الإماراتية نموذج وطني رائد في التمكين

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة بناء الوطن وركيزة أساسية في نهضته وتنميته المستدامة ومصدر للقوة في مجتمعه.

مشيراً إلى أن ما حققته من حضور نوعي وإنجازات متواصلة في مختلف المجالات يجسد نموذجاً وطنياً راسخاً في تمكين المرأة، ويعكس رؤية الإمارات التي جعلت من الاستثمار في قدراتها وتمكينها نهجاً مستداماً لصناعة المستقبل.

وقال معاليه، في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، إن هذه المناسبة الوطنية تجسد إيمان دولة الإمارات بقدرات المرأة وأهمية دورها في مسيرة التنمية.