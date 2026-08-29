ذياب بن محمد: المرأة الإماراتية حققت إسهامات وإنجازات بارزة

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، أن المرأة الإماراتية حققت حضوراً فاعلاً في مسيرة التنمية والتقدم، بفضل إسهاماتها النوعية وإنجازاتها البارزة في مختلف المجالات، مستلهمة نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة شريكاً أساسياً في بناء الوطن وتقدمه.

وأضاف سموه، إنه في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة وطموح، وتؤكد حضورها في مختلف الميادين.