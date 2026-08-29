خالد بن زايد: نحتفي بمسيرة مشرقة أسهمت في ترسيخها جهود «أم الإمارات»

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أنه في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة وطنية مشرقة أسهمت في ترسيخها جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ودورها الرائد في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة المستقبل.

وأضاف سموه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2026، إن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يأتي تأكيداً على إنجازات المرأة الإماراتية وطموحها المتواصل.