هزاع بن زايد: المرأة الإماراتية شريكة في تماسك الأسرة وتقدم المجتمع

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن المرأة الإماراتية شريكة أساسية في تماسك الأسرة وتقدم المجتمع، وأن ما حققته من حضور وإنجاز في مختلف المجالات يعكس رؤية دولة الإمارات التي آمنت منذ تأسيسها بدورها، ووفرت لها سبل المشاركة والعطاء والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وقال سموه، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن الاحتفاء بهذه المناسبة خلال «عام الأسرة» يحمل دلالة خاصة، لما تضطلع به المرأة من دور محوري في ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز الترابط الأسري، وتنشئة الأجيال على الاعتزاز بالهوية الوطنية.