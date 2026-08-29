حمدان بن زايد: نفخر بكل إماراتية جعلت من حضورها أثراً في مسيرة الوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الإمارات تحتفي بـ «يوم المرأة الإماراتية» بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، مشدداً سموه على فخره بكل إماراتية جعلت من طموحها واقعاً ومن حضورها أثراً في مسيرة الوطن.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، ونفخر بكل إماراتية جعلت من طموحها واقعاً، ومن حضورها أثراً في مسيرة الوطن.

ونستذكر بكل امتنان جهود«أم الإمارات» في دعم المرأة وتمكينها، لتواصل حضورها بثقة واقتدار في مختلف المجالات، وتسهم في صناعة مستقبل الإمارات».