طحنون بن زايد: المرأة الإماراتية جذر راسخ وطموح بلا حدود

توجه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، بكل الحب والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على إلهامها الساطع الذي يضيء درب المرأة الإماراتية.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بالمرأة التي ربّت الأجيال، وشاركت في بناء الوطن، والتي ما زالت تصنع مستقبله بعزيمةٍ لا تلين.

المرأة الإماراتية جذر راسخ وطموح بلا حدود. كل الحب والتقدير لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على إلهامها الساطع يضيء دربهن ومسيرة عطاءٍ لا تنتهي. كل عام وبنات الإمارات بألف خير».