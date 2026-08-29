عمار النعيمي: المرأة حضور فاعل في ميادين العمل

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، هذا العام يحمل معنى يتجاوز استحضار ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات، ليعكس مرحلة أكثر اتساعاً في حضورها وتأثيرها، بعد أن أصبحت كفاءتها جزءاً أصيلاً من قدرة الوطن على التقدم، وحضوراً فاعلاً في ميادين العمل وصناعة المستقبل.

وقال سموه، إن ما وصلت إليه ابنة الإمارات من مكانة متقدمة جاء بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وفي ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرصهما على أن تظل المرأة ركيزة ومحركاً أساسياً وشريكاً فاعلاً في مسيرة دولة الإمارات الشاملة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.