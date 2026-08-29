محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة الإماراتية شريك أساسي في التنمية وتعزيز قوة الوطن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بنات الوطن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وأكد سموهما أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في التنمية وتعزيز قوة الوطن.

أقوى وأفضل

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بابنة الإمارات البارة والمعطاءة والمتميزة، التي كانت وما زالت شريكاً أساسياً في تعزيز قوة الوطن وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

إن امتداد الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام لشهر كامل، للمرة الأولى، يعكس التقدير والعرفان لعطاء المرأة الإماراتية وعزيمتها وحضورها المتميز في مختلف مجالات العمل الوطني الذي يسهم في جعل الإمارات أقوى وأفضل وأقدر على المضي نحو الأمام».

أجمل وأرقى

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم المرأة الإماراتية.. نحتفي بها شريكة في التنمية... وداعمة للمسيرة.. وصانعة للأجيال.. في المرأة شيء من الوطن.. سكينة ورحمة وروح وحياة..

وأستذكر في هذا اليوم والدتي الشيخة لطيفة بنت حمدان آل نهيان، رحمها الله.. أستذكر عطفها ورحمتها.. وأستذكر وقفاتها مع الشيخ راشد عبر ٤٠ عاماً..

وأستذكر قربها من الفقراء ورعايتها ودعمها للنساء.. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. وأقول لجميع بنات الإمارات في هذا اليوم.. هنيئاً لكن الوطن.. وهنيئاً للوطن بكن.. وكل عام وأنتن أجمل وأرقى وأسمى.. وكل عام وأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في صحة وسعادة وخير».

مسيرة وطن

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه على منصة «إكس»:

«إلى بنت الإمارات... منذ البدايات وأنتِ مساهمة في مسيرة الوطن، ومصدر فخر بعطائكِ وطموحكِ وحضوركِ في مختلف الميادين. نفخر بما تحققينه، ونرى في نجاحكِ امتداداً لمسيرة وطن آمن بكِ وفتح أمامكِ آفاقاً أوسع للتقدم والتميز. كل عام وأنتِ مصدر فخر لوطنك».

علم وعمل

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز فيها بما بلغته ابنة الإمارات من مكانة، وبما قدمته بعلمها وعملها ومسؤوليتها إلى أسرتها ومجتمعها ووطنها.

مشيراً إلى أن هذه المسيرة تعكس نهج دولة آمنت بقدرات المرأة، وهيأت لها الفرص لتكون شريكة أصيلة في البناء وصناعة المستقبل.

وقال سموه: إن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026، «بنظهر الأقوى والأفضل»، يعبر عن مرحلة جديدة تبني على ما تحقق، وتتسع فيها مسؤولية المرأة ومجالات عطائها، بما يعزز حضورها ودورها في مستقبل الوطن.

وأضاف سموه أن «رؤية أم الإمارات 50:50» تمنح هذه المسيرة أفقاً يمتد إلى الـ50 عاماً المقبلة، وتعكس تطلعاً وطنياً إلى توسيع إسهام ابنة الإمارات وتعزيز حضورها وطنياً وإقليمياً ودولياً، مستندة إلى ما راكمته من خبرة وكفاءة وقدرة على العطاء.

قصة نجاح

وأشار صاحب السمو حاكم عجمان إلى أن نجاح المرأة الإماراتية ثمرة منظومة متكاملة؛ أسرة تحتضن طموحها، ومؤسسة تقدر كفاءتها وتتيح لها الفرصة، ومجتمع يدعم مشاركتها.

مؤكداً أن قوة التجربة الإماراتية تكمن في هذا التكامل الذي جعل تقدم المرأة جزءاً أصيلاً من تقدم المجتمع وتماسكه.

وثمن سموه الدور التاريخي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وما أرسته من نهج في دعم المرأة ورعايتها، حتى غدت ابنة الإمارات اليوم نموذجاً مشرفاً في العلم والعمل والعطاء، حاضرة بكفاءتها في ميادين متعددة، ومتمسكة في الوقت نفسه بقيم مجتمعها وهويته.

احتفاء بالتميز

وتحتفل «دار زايد» بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، هذه السنة وللمرة الأولى على مدار شهر كامل.

وذلك تجسيداً لمسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملة لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، وتمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.