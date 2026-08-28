تطوير خدمات ترخيص الآليات والسائقين في عجمان

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بالإنجازات المتميزة التي حققتها إدارة ترخيص الآليات والسائقين في تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

مؤكداً أن النتائج المتقدمة التي سجلتها الإدارة تعكس كفاءة الأداء وحرص فرق العمل على تقديم خدمات نوعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

جاء ذلك خلال تفقده لإدارة ترخيص الآليات والسائقين، ضمن برنامج التفتيش الزمني للقيادة، يرافقه سعادة العميد سلطان خليفة المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، وكان في استقباله الرائد علي محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات، وعدد من الضباط في الإدارة.

واطلع قائد عام شرطة عجمان خلال الجولة على أبرز النتائج والمؤشرات التي حققها مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين خلال عام 2025.

حيث بلغت نسبة الرضا العامة عن الخدمات 99%، ووصلت نسبة رضا المتعاملين عن رحلة الخدمة إلى 100%، فيما بلغت نسبة استخدام القنوات الذكية 96.5%، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر مختلف القنوات 627 ألفاً و339 معاملة.

وأكد أن تحقيق هذه النتائج يعكس الجهود المبذولة في تطوير منظومة الخدمات، وتسخير التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المتعاملين، مشيداً بما أظهره العاملون في الإدارة من كفاءة ومهنية وحرص على تحقيق مستهدفات القيادة في جودة الخدمات وإسعاد المتعاملين.

كما اطلع على سير العمل في الأقسام والأفرع، وآليات تقديم الخدمات، وأبرز المبادرات والممارسات التطويرية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى رضا المتعاملين، مؤكداً أهمية مواصلة الابتكار وتطوير الخدمات الاستباقية والرقمية وتوظيف خصائص الذكاء الاصطناعي بما يواكب تطلعات المجتمع.

وفي ختام الجولة، أثنى اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي على جهود الضباط وصف الضباط والموظفين في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، داعياً إلى البناء على الإنجازات المحققة ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على مستويات التميز وتعزيز ريادة شرطة عجمان في تقديم خدمات حكومية رائدة.