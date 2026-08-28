«قمة الإعلام العربي 2026» تستعرض مستقبل صناعة الإعلام

رئيس «يورونيوز» ضمن قائمة القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في الحدث

الإعلامية العالمية هالة كوراني توقّع كتابها الأول خلال القمة

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في القمة ضمن جلسة حوارية رئيسية تناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل صناعة الإعلام.

وتأتي مشاركة معاليه في مرحلة تشهد فيها صناعة الإعلام تحولات عميقة فرضتها التكنولوجيا والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وهو ما يضع أمام المؤسسات الإعلامية مسؤوليات جديدة تتجاوز نقل الخبر إلى بناء الوعي.

إعلام أكثر تأثيراً

ورحبت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بما يمثله من حضور وطني فاعل ورؤية واضحة لمستقبل الإعلام، ودوره في ترسيخ الثقة وتعزيز حضور دولة الإمارات في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

وأضافت معاليها: «الإعلام اليوم أمام مسؤولية أكبر من أي وقت مضى، في ظل التحولات المتسارعة والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم، وهذا يتطلب إعلاماً أكثر وعياً ومسؤولية، وقدرة على قراءة المتغيرات بعمق».

يذكر أن مشاركة معاليه تكتسب هذا العام بعداً إضافياً في ضوء الشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام وقمة الإعلام العربي 2026.

حيث أعلن نادي دبي للصحافة في وقت سابق اختيار الهيئة الوطنية للإعلام شريكاً وطنياً للقمة، في تعاون يعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية في تطوير القطاع الإعلامي وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية، وبناء إعلام عربي أكثر تأثيراً وثقة وقدرة على المنافسة.

حضور

بيدرو ديفيد

كما أعلن نادي دبي للصحافة عن انضمام بيدرو ديفيد، رئيس «يورونيوز»، إلى قائمة القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في «قمة الإعلام العربي 2026».

وتأتي مشاركة رئيس «يورونيوز» ضمن الحضور الدولي في القمة، وما يقدمه من تجارب متنوعة تسهم في إثراء النقاش حول القضايا التي تشغل قطاع الإعلام، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار، وتطور طرق الوصول إلى الجمهور، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.

ورحبت معالي منى غانم المري، بمشاركة بيدرو ديفيد، وقالت: «حضور يورونيوز يضيف للقمة رؤية أوروبية مهمة حول التحولات التي يشهدها الإعلام عالمياً، ويتيح التعرف على تجربة مؤسسة دولية تعمل عبر أسواق ولغات وثقافات متعددة».

وأضافت معاليها: «نحرص على أن تعكس القمة تنوع التجارب الإعلامية حول العالم، وأن تتيح للمشاركين التعرف على رؤى مختلفة تجاه القضايا التي تؤثر في حاضر القطاع ومسارات تطوره خلال المرحلة المقبلة».

وتُعد «يورونيوز» من أبرز القنوات الإخبارية الدولية في أوروبا، وتقدم محتواها عبر منصات متعددة وبلغات مختلفة لجمهور واسع حول العالم.

تجربة

هالة كوراني

إلى ذلك، تستضيف قمة الإعلام العربي، الإعلامية هالة كوراني، وهي من أبرز الأسماء الدولية التي صنعت حضوراً واسعاً في الإعلام العالمي.

وذلك ضمن جلسة رئيسية تعقد تحت عنوان «كيف ينظر الغرب إلى العرب»، تستعرض من خلالها تجربة مهنية امتدت لأكثر من عقدين في قلب المؤسسات الإعلامية الدولية وتغطية أبرز الأحداث والتحولات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وتكتسب مشاركة كوراني أهمية خاصة لما تمثله تجربتها من تقاطع فريد بين الهوية العربية والممارسة المهنية داخل الإعلام الغربي؛ إذ أمضت أكثر من عقدين في شبكة CNN العالمية.

وغطت الانتخابات والحروب والكوارث والأزمات الكبرى في خمس قارات، كما أجرت مقابلات مع رؤساء دول وقادة وشخصيات بارزة في المنطقة والعالم.

وحظيت أعمالها بتقدير مهني واسع، إذ حصلت على ثلاث جوائز «إيمي»، إلى جانب جوائز وتكريمات مهنية أخرى.

وتفتح الجلسة مساحة للنقاش حول صورة العرب والمنطقة في الإعلام الغربي، وكيف تتشكل هذه الصورة داخل غرف الأخبار الدولية، ومدى تأثير اللغة والسياق الثقافي والصور النمطية في تناول قضايا المنطقة.

الهوية بين عالمين

ويضيف حضور كوراني بعداً آخر إلى قمة الإعلام العربي من خلال استضافتها حفل توقيع مذكراتها الأولىBut You Don’t Look Arab.

والتي تستعرض فيها رحلتها الشخصية كابنة لعائلة سورية وُلدت في الولايات المتحدة، ونشأت بصورة رئيسية في فرنسا، وتجربتها مع الشعور بالانتماء إلى أكثر من مكان في الوقت ذاته.

كما تمزج بين التاريخ وتجاربها التي عايشتها إعلامياً من خلال تغطية التحولات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

ويمنح توقيع الكتاب ضمن قمة الإعلام العربي 2026 الجمهور فرصة للقاء كوراني خارج إطار الشاشة، والاقتراب من الجانب الشخصي لمسيرتها، في امتداد طبيعي لجلسة تناقش كيف ينظر الغرب إلى العرب.

ومن يملك حق رواية قصة المنطقة، وكيف تؤثر الهوية في الطريقة التي نرى بها أنفسنا والطريقة التي يرانا بها الآخرون.

يذكر أن القمة تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات.

وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.

حيث يقدم أكثر من 400 متحدث من المنطقة العربية والعالم، رؤى وتجارب إعلامية متميزة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل القطاعات الإعلامية في العالم.