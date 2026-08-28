مسؤولون: المرأة الإماراتية تقود مسيرة التنمية

أكد مسؤولون في دبي أن المرأة الإماراتية لم تعد تكتفي بالمشاركة في مسيرة التنمية، وإنما أصبحت تقودها في قطاعات حيوية عدة، وبينوا أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.

مشيدين بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في مجال تمكين المرأة.

عبدالله المري: رؤية الشيخة فاطمة وضعت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: «نحتفي هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).

ونستذكر معاً الدور الرائد والاستثنائي الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.

إن رؤية سموها الاستباقية والطموحة وضعت المرأة الإماراتية في موقع الصدارة، ومنحتها مقومات التمكين والريادة كافة، حتى باتت اليوم نموذجاً عالمياً في العطاء والإنجاز، وشريكاً أساسياً في نهضة الدولة وتطورها».

وأضاف معاليه: «لم تكن المرأة الإماراتية لتصل إلى هذا المستوى من النجاح لولا الجهود الداعمة والرعاية الكاملة لها من قبل قيادتنا الرشيدة، التي كان لها الدور الرئيس فيما حظيت به المرأة الإماراتية من رعاية واهتمام، مقدمةً لها كل الممكنات في التعليم والتأهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لتغدو شريكاً حقيقياً في التنمية المستدامة».

مطر الطاير: مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية

من جانبه أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها الاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية أسهمت في دعم مسيرة التنمية الشاملة.

مؤكداً أن المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم هي ثمرة رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن بناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان.

وأن تمكين المرأة ركيزة استراتيجية في نهضة المجتمع وصناعة المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو النهج الذي تسير عليه القيادة الرشيدة،.

ويجري ترسيخه عبر منظومة متكاملة من السياسات والتشريعات والمبادرات التي جعلت المرأة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

وقال الطاير: «إن تمكين المرأة في دولة الإمارات، أصبح خياراً استراتيجياً يعزز تنافسية الدولة، ويرفد مختلف القطاعات بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة التحولات المستقبلية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الحقيقية ومحور التنمية المستدامة».

وأوضح معاليه أن شعار يوم المرأة الإماراتية لعام 2026 «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد الثقة الراسخة بقدرات المرأة الإماراتية.

ويُظهر ما تتمتع به من عزيمة استثنائية مكنتها من تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى إنجازات رسخت حضورها الفاعل في مختلف الميادين، حتى غدت نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً في الكفاءة والتميز والإخلاص للوطن.

وقال الطاير: «نفخر في هيئة الطرق والمواصلات بالكفاءات النسائية الإماراتية، التي أثبتت جدارتها وتميزها في مختلف المواقع القيادية والهندسية والتقنية، وأسهمت بدور محوري في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تعيد تشكيل مستقبل التنقل في دبي.

حيث تقود ابنة الإمارات فرق العمل في مجالات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتخطيط الحضري، والاستدامة، وإدارة المشاريع الكبرى، وتسهم في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم رؤية دبي للمستقبل.

نهج

سعيد الطاير: احتفاء بمستويات الريادة التي أحرزتها الإمارات في مجال تمكين المرأة

كما قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بمستويات الريادة التي أحرزتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق الأهداف الوطنية.

ويجسد شعار (بنظهر الأقوى والأفضل) النهج المبارك الذي أرساه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» القائم على الإيمان العميق والثقة الكبيرة بقدرات المرأة الإماراتية وطاقاتها.

بوصفها شريكاً حقيقياً في البناء والازدهار وصناعة الأجيال، وداعماً أساسياً لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم.

وأضاف معالي الطاير: «تواصل موظفات الهيئة إثبات جداراتهن وكفاءاتهن في مختلف مجالات العمل. وقد وصل عدد موظفات الهيئة إلى 1,925 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 844 موظفة في القطاع الهندسي والفني.

إضافة إلى موظفات عدة في مناصب قيادية، في حين تشغل 1,185 موظفة مناصب إشرافية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

وتؤدي الهيئة دوراً مهماً في الاستثمار في الكفاءات الوطنية النسائية، وتحفيز المرأة على مواصلة الريادة والابتكار والتميز».

قطاعات

سلطان المنصوري: كفاءة واقتدار في القيادة والابتكار بمختلف ميادين العمل

وأكّد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ورئيس مجلس إدارة غرف دبي أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة وطنية نحتفي فيها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات استثنائية.

وما تقدمه من إسهامات فاعلة في مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانتها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وقال معاليه: «نجدد في يوم المرأة الإماراتية اعتزازنا بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات استثنائية، وما أثبتته من كفاءة واقتدار في القيادة والابتكار في مختلف ميادين العمل والعطاء.

ويكتسب يوم المرأة الإماراتية 2026 رمزية خاصة، إذ يشكل منصة للاحتفاء بعطاءات المرأة الإماراتية وإطلاق المبادرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً ملهماً على مدار شهر، تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل).

أحمد المهيري: المرأة الإماراتية شريك أصيل في صناعة المستقبل

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل)، ليعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.

وأن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل. وقد أثبتت دولة الإمارات، بقيادتها الرشيدة، أن التحديات لا تصنع إلا الأوطان الأقوى، وأن الثقة التي تُمنح لأبناء الوطن وبناته تُظهر معادنهم الحقيقية في أوقات الشدائد.

فكانوا جميعاً على قدر المسؤولية، وجعلوا من كل تحدٍّ فرصة للإنجاز، ومن كل إنجاز خطوة جديدة نحو الريادة.

وأضاف: «وامتداداً لهذه الرؤية الوطنية، ترجمت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا النهج إلى ثقافة عمل تقوم على التميز، وصناعة الفرص، وتمكين الكفاءات الوطنية، إيماناً بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.

وتجسد حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أرقى صور المرأة الإماراتية الملهمة، بما تمثله من نموذج وطني في ترسيخ قيم الأسرة، ورعاية الأبناء.

ودعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، حتى غدت قدوة في الجمع بين رسالتها الأسرية ودورها الوطني، وصورة مشرقة للمرأة الإماراتية التي تصنع الأثر في كل ميدان».