60 % من كفاءات مؤسسة دبي للمستقبل نساء

استضاف المنتدى جلسة رئيسية بعنوان «المرأة الإماراتية والمستقبل»، تحدث فيها خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وأدارتها الإعلامية هند النقبي من مؤسسة دبي للإعلام.

وسلطت الجلسة الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل التطور التكنولوجي، وانعكاساتها على مستقبل الإنسان وسوق العمل والمهارات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وما تتيحه من فرص أمام المرأة الإماراتية لتعزيز حضورها في القطاعات المستقبلية والمشاركة في صناعتها، مستندةً إلى ما تمتلكه من كفاءة ومهارات وقدرة على المنافسة والقيادة.

ولفت خلفان بلهول إلى أن المؤسسة تمثل نموذجاً واضحاً لهذا الحضور، وقال: تشكل المرأة 60 % من كفاءات مؤسسة دبي للمستقبل، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 50 %، مؤكداً أن هذه النسبة تحققت بفضل جدارة المرأة وتميزها المهني وقدرتها على المنافسة.

جزء أساسي

وأكد أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية مدفوعة بالتطور المتزامن في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة الكمية، بما سيُحدث تغيرات كبيرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة ومعايير اختيار المواهب والكفاءات مستقبلاً.

وأوضح أن التطور التقني سيجعل المهارات والخبرات أكثر قابلية للقياس والتقييم في فضاء مفتوح، وقد يقلل مستقبلاً من الاعتماد على سنوات الخبرة وحدها معياراً لتقييم الكفاءات، مقابل تنامي أهمية البصمة التي يصنعها الإنسان لنفسه والقيمة الفعلية التي يقدمها.

وقال إن القيم والأخلاق ستبقى أهم عناصر تميّز الإنسان وتنافسيته مهما تطورت تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تتسم بالمرونة والجرأة في اتخاذ القرار والاستعداد للتجربة والتعلم والتطوير، مستلهمة نهج الآباء المؤسسين ورؤيتهم بعيدة المدى، وهو ما أسهم في تحويل التحديات إلى فرص وبناء قطاعات وتجارب وطنية حققت مكانة عالمية.

واستشهد بتجربة طيران الإمارات وما حققته من تطور منذ انطلاقتها لتصبح حالياً واحدة من أبرز الناقلات الجوية عالمياً، مؤكداً أن هذه الرؤية القائمة على السبق والتعلم من التجارب أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارات ودبي بيئة موثوقة للاستثمار والأعمال، ووجهة للشركات العالمية والناشئة لاختبار أفكارها ونماذج أعمالها والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.

وأشار خلفان بلهول إلى أن ما تتمتع به دولة الإمارات من استراتيجيات طموحة في مجالات المستقبل والذكاء الاصطناعي يعكس نهجاً يقوم على الاستعداد المبكر للتحولات العالمية والاستثمار في الفرص التي تتيحها، مستحضراً ما أكدته القيادة الرشيدة، بأن الطموح لا يُقاس فقط بما تحقق من إنجازات، بل بحجم التحديات المتبقية وما يمكن تحقيقه من إنجازات أكبر في المستقبل.