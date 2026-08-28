منتدى المرأة الإماراتية يستعرض قصص نجاح رائدات أعمال «بكل فخر من دبي»

احتفى منتدى المرأة الإماراتية 2026 بنماذج ملهمة من رائدات الأعمال الإماراتيات، مسلطاً الضوء على مشاريع وطنية واعدة تقودها عضوات في مبادرة «بكل فخر من دبي» التابعة لـ«براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في خطوة تعكس المكانة المتنامية للمرأة الإماراتية في قطاع ريادة الأعمال ودورها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وجاءت مشاركة رائدات الأعمال ضمن المنتدى، حيث أتاحت المشاركة فرصة استعراض مشاريعهن ومنتجاتهن أمام مجموعة من القيادات التنفيذية وصُنّاع القرار .

وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز فرص التعريف بالمشاريع الإماراتية الواعدة، ويفتح أمامها قنوات جديدة للتعاون وبناء الشراكات وتوسيع نطاق أعمالها، وصولاً إلى تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

المرأة شريك في التنمية

وفي هذه المناسبة قالت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: «يمثل دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة، انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن المرأة شريك رئيسي في صناعة المستقبل.

وأن توفير البيئة التي تمكنها من تحويل طموحاتها وأفكارها إلى إنجازات ومشاريع مستدامة يسهم بصورة مباشرة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني».

وأضافت: «نعتز بتعاوننا مع (براند دبي) لإتاحة المجال أمام مجموعة من رائدات الأعمال الإماراتيات من عضوات مبادرة (بكل فخر من دبي) للمشاركة في المنتدى والتعريف بمشاريعهن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حرصنا على بناء جسور تواصل بين صاحبات المشاريع والقيادات وصُنّاع القرار ومجتمع الأعمال، بما يفتح أمامهن آفاقاً أوسع للنمو ويعزز فرص بناء شراكات نوعية تدعم استدامة مشاريعهن».

قصص نجاح إماراتية

من جانبها، قالت شيماء السويدي، مدير «براند دبي»: «نفخر بما حققته رائدات الأعمال الإماراتيات من حضور مميز في المشهد الإبداعي، وإسهاماتهم في تحول الأفكار إلى مشاريع ناجحة تحمل هوية إماراتية مميزة تمتلك مقومات النمو والمنافسة.

ومن خلال مبادرة (بكل فخر من دبي)، نحرص على دعم هذه النماذج وإبراز قصص نجاحها وفتح مسارات جديدة أمامها للوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور والأسواق».

وأضافت: «تكتسب مشاركتنا في منتدى المرأة الإماراتية أهمية خاصة لتزامنها مع يوم المرأة الإماراتية، وهي مناسبة نحتفي فيها بما حققته المرأة في دولة الإمارات من إنجازات استثنائية بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة.

ويسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة لإتاحة هذه المنصة أمام عضوات (بكل فخر من دبي)، بما يمنحهن فرصة للتواصل المباشر مع القيادات ومجتمع الأعمال، والتعريف بمشاريعهن واستكشاف فرص جديدة للنمو والتعاون».