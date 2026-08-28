مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

أكد مسؤولون أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تجسيداً لمسيرة حافلة من الإنجازات، وأن المرأة اليوم شريك فاعل في صياغة المستقبل، وحامل لقيم الإمارات العريقة في الريادة والعطاء والتميز، لتلهم الأجيال القادمة لمواصلة المسيرة على دروب التمكين والنجاح.

مشيدين بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي ارتبط اسمها بعطاء لا يعرف الحدود وبمسيرة حافلة بدعم المرأة والأسرة والمجتمع.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المرأة الإماراتية شريك أصيل في مسيرة الوطن وصانعة للأجيال، وأن ما حققته من حضور وإنجازات يعكس الثقة الكبيرة بقدراتها ودورها في الأسرة والمجتمع.

وقالت معاليها: «أرست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مسيرة ملهمة في دعم المرأة وتعزيز حضورها، ويأتي شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» ليعبر عن أن المرأة الإماراتية تواصل التقدم والعطاء بثقة وطموح».

وأضافت: «في دبي، تواصل حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، دعم الأسرة الإماراتية من خلال مبادرات تعزز استقرارها وتماسكها، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن دعم المرأة والأسرة هو استثمار في الأجيال ومستقبل المجتمع».

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وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «إن يوم المرأة الإماراتية يعكس مسيرة وطن رسّخ على مدار عقود نهجاً يقوم على الاستثمار في الإنسان.

وجعل من دعم المرأة وتوفير الفرص أمامها ركيزة رئيسية في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، وهو ما أثمر عن حضور قوي لها في مختلف ميادين العمل الوطني وصناعة القرار، لتكون شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية والإنجاز».

وأكد أن مكتبة محمد بن راشد تجسّد هذا التوجه من خلال ما تقدمه على مدار العام من برامج وفعاليات تسلط الضوء على التجارب الإماراتية الملهمة، وتمنح الكاتبات والباحثات والمبدعات مساحة للتعريف بأعمالهن وإسهاماتهن، بما يعزز حضور المرأة في المشهد الثقافي والمعرفي».

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة: «يجسد يوم المرأة الإماراتية قصة وطن نجح في تحويل التمكين إلى مشاركة فاعلة، والمشاركة إلى أثر ملموس.

فقد أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على الجمع بين الكفاءة والطموح والمسؤولية، وأصبحت اليوم عنصراً أساسياً في تطوير بيئات العمل، ورفع كفاءة الأداء، وابتكار حلول تستجيب لمتطلبات الحاضر وتستشرف احتياجات المرحلة المقبلة».

وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتيّة، نحتفي بابنة الإمارات وبمسيرتها الوطنيّة التي تجاوزت حدود الإنجاز إلى صناعة الأثر.

وبإسهاماتها المتواصلة في مسيرة التّنمية، وما تقدمه من عطاء يعكس طموحها وقدرتها على الإسهام في بناء مستقبل الوطن»

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يشكل يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية نستذكر فيها الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية.

ونؤكد من خلالها أن تمكينها لم يعد مجرد هدف تنموي، بل أصبح ركيزة استراتيجية في بناء حكومة أكثر جاهزية ومرونة واستشرافاً للمستقبل.

واليوم، تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ مكانتها شريكاً رئيسياً في صناعة القرار، وقيادة التحول، وبناء رأسمال بشري حكومي قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة الفرص.

وانطلاقاً من ذلك، نواصل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تتيح للكفاءات الوطنية النسائية فرصاً متكافئة للنمو والقيادة والابتكار، إيماناً بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل دبي».

وقال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية نحتفي فيها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية.

وبما تؤديه من دور محوري في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات، مستلهمةً رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة نهجاً راسخاً في بناء المستقبل.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية للاعتزاز بمسيرة ابنة الإمارات وما حققته من حضور نوعي وتأثير متنامٍ في مختلف ميادين العمل والتنمية.

وقالت إن توجيهات سمو «أم الإمارات» بامتداد الاحتفاء هذا العام من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026 تحمل دلالة وطنية مهمة، إذ تنقل المناسبة من الاحتفاء بيوم واحد إلى مساحة ممتدة للعمل وإطلاق المبادرات وإبراز النماذج الملهمة، بما يعكس المكانة الراسخة التي تحظى بها المرأة في المشروع التنموي لدولة الإمارات.

وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نحتفي فيها بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية.

ونستحضر في الوقت ذاته الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من تمكين المرأة نهجاً راسخاً في مسيرة التنمية، وأتاحت لها الفرص لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل دولة الإمارات وترسيخ حضورها على الساحة الدولية.

وبفضل هذا الدعم، انتقلت المرأة الإماراتية من مرحلة التمكين إلى مرحلة التأثير وصناعة الإنجاز، وأصبحت حاضرة في المحافل الدولية ضمن مختلف القطاعات».

وأكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن المرأة الإماراتية تمثل شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

مشيراً إلى ما حققته من حضور فاعل في مختلف القطاعات، وما تؤديه من أدوار متكاملة على المستويين المهني والمجتمعي.

وقال: «يمثل الاحتفاء بالمرأة الإماراتية احتفاء بمسيرة وطنية راسخة أرست دعائمها القيادة الرشيدة، انطلاقاً من إيمانها بدور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة المستقبل، وإتاحة الفرص أمامها للانتقال من التمكين إلى الريادة والتأثير.

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية بالإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة الإماراتية، وبحضورها الفاعل ودورها الريادي في مختلف القطاعات، وإسهاماتها النوعية في مسيرة التنمية وصناعة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي قطاع الطيران المدني، تواصل المرأة الإماراتية حضورها المتميز وإسهاماتها الفاعلة، بما يعكس ما تتمتع به من كفاءة وطموح وقدرة على الإسهام في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.

عطاءات ابنة الإمارات

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هو احتفاء بعطاءات ابنة الإمارات وإنجازاتها المتواصلة في مسيرة البناء الممتدة.

وهو تأكيد كذلك على الثقة في قدرتها على المساهمة الفاعلة والمستمرة في تحقيق تطلعات الوطن وطموحاته، بوصفها الشريك المؤثر في كافة القطاعات والمجالات.

حيث أثبتت المرأة الإماراتية بكل استحقاق أنها النموذج الملهم في الطموح والإنجاز وتحمُّل المسؤولية، وأداء دور حيوي ونوعي في مختلف الأعمال المهنية والتخصصية.

وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «في يوم المرأة الإماراتية، نرفع أسمى آيات التبريكات والاعتزاز إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

مثمنين بصماتها الخالدة في ترسيخ نهج التمكين الذي أرسى دعائمه الوطن، ومستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً في صناعة مستقبل الريادة والازدهار».

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية لا يعتبر احتفاءً بإنجازات تحققت فحسب، بل هو احتفاء برؤية وطن آمن منذ البداية بأن تمكين المرأة هو أحد أهم استثماراته في المستقبل».

من جانبه قال خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: «يمثل يوم المرأة الإماراتية محطة وطنية نحتفي فيها بمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز، وبما حققته ابنة الإمارات من حضور نوعي في ميادين متعددة، مستندة إلى منظومة وطنية أتاحت لها توظيف قدراتها والمساهمة بكفاءة في تقدم المجتمع.

ويعبّر شعار هذا العام عن طموح متجدد لمواصلة هذه المسيرة، والوصول إلى مستويات أعلى من الريادة والتميز، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات للمرحلة المقبلة».

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية لتجديد الاعتزاز بالإنجازات النوعية.

والاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات، والتي جاءت ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت تمكين الإنسان والاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية لمسيرة التنمية الشاملة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن ما حققته المرأة الإماراتية من حضور فاعل ومؤثر في مختلف ميادين العمل والقيادة والعطاء، يجسد رؤية وطنية راسخة آمنت، منذ تأسيس دولة الإمارات، بأن الاستثمار في الإنسان، رجلاً وامرأة، هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن وازدهاره.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «في إمباور، نعتز بما تقدمه المرأة الإماراتية من نماذج مشرّفة في العمل والقيادة والعطاء، ونؤمن بأن نجاحها هو جزء أصيل من نجاح مؤسساتنا ومسيرتنا الوطنية.

ومن هذا المنطلق، نحرص على مواصلة دعم الكفاءات النسائية الإماراتية، وتمكينها من تطوير قدراتها والاستفادة من خبراتها، وتهيئة المسارات التي تتيح لها الوصول إلى مواقع قيادية والمشاركة بفاعلية في صنع القرار».

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن يوم المرأة الإماراتية يمثّل مناسبة مهمة تسلط فيها الأضواء على المسيرة الاستثنائية لبنات الإمارات، اللاتي أثبتن أنهن شريكات أساسيات في بناء مجتمع المعرفة.

وتعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية للابتكار والتميز، وقدّمن نموذجاً يُحتذى به في الريادة والإبداع والعطاء، في ظلّ قيادة رشيدة تولي تمكين المرأة اهتماماً خاصاً، وتضعه في صميم أولوياتها وخططها التنموية.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يمثل يوم المرأة الإماراتية محطة متميزة في سجل مناسباتنا الوطنية.

وبادرة تجسد النهج السديد لدولتنا في رفد الكوادر الإماراتية بجميع سبل الدعم والتمكين، انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وإيماناً منها بالدور المحوري للمرأة في تعزيز تقدم الوطن ورفعته».

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية غالية للاعتزاز بمسيرة حافلة بالإنجازات، سطّرتها بنات الوطن بكفاءتهن وتفانيهن، قدمن من خلالها مثالاً مشرفاً في العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية الوطنية.

قيادات جامعة الإمارات: مسيرة راسخة من العطاء

أكدت قيادات جامعة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية يعكس الرؤية الراسخة للقيادة الرشيدة في تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة مستقبل الدولة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة:

«في يوم المرأة الإماراتية، نحتفي بمسيرة راسخة من العطاء والإنجاز، وبحضور المرأة شريكاً أصيلاً في بناء نهضة دولة الإمارات وصناعة مستقبلها.

وهي مسيرة أرسى دعائمها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بقدرات المرأة.

وبأن مشاركتها وتمكينها ركيزة أساسية في بناء الوطن وتقدّمه». من جانبه، قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نعتز من خلالها بمسيرة ابنة الإمارات وإسهاماتها النوعية في مختلف مجالات التنمية.

وعلى مدى 5 عقود، شكّلت جامعة الإمارات العربية المتحدة منصة وطنية لإعداد أجيال من الكفاءات النسائية التي أسهمت في بناء الدولة، وتولّت مسؤوليات مؤثرة في قطاعات حيوية داخل الدولة وخارجها».