10 آلاف إعلامي و200 من أبرز القيادات الفكرية يشاركون في قمة الإعلام العربي

لطيفة بنت محمد متحدثة رئيسية في القمة

كشفت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عن مشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، متحدثة رئيسية في القمة هذا العام.

يأتي ذلك ضمن نسخة استثنائية تستضيف دبي خلالها أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وبمشاركة رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 10,000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من مختلف أنحاء العالم العربي.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، بمشاركة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في قمة الإعلام العربي، وقالت معاليها: «نفخر بأن تكون سموها ضمن أبرز المتحدثين الرئيسيين هذا العام، في حضور يعزز من زخم القمة ويؤكد مكانتها إحدى أبرز المنصات الإعلامية في المنطقة».

جلسات

كما تشارك سعيدة ميرضيائيفا، رئيس الديوان الرئاسي بجمهورية أوزبكستان، بوصفها متحدثة رئيسية في جلسة تعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي في إطار فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي 2026.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، بمشاركة سعيدة ميرضيائيفا في أعمال قمة الإعلام العربي 2026، مؤكدة أن حضورها يمثل إضافة نوعية لأعمال القمة، ويعكس أهمية تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين الشخصيات والقيادات المؤثرة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

وقالت معاليها: «إن مشاركة معالي سعيدة ميرضيائيفا، بما تتمتع به من خبرة واسعة ودور بارز في دعم مسيرة التنمية والتطوير، تسهم في إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الأولوية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يعزز فرص بناء شراكات فاعلة ويدعم مسارات التنمية والابتكار في المنطقة».

ومن المنتظر أن تسلط مشاركة سعيدة ميرضيائيفا الضوء على التجربة الأوزبكية في مجال الاتصال الحكومي، ودور الإعلام في دعم مسارات التنمية والتحديث، إلى جانب استعراض أهمية التواصل المؤسسي في تعزيز الثقة، وترسيخ الحوار مع المجتمع، وتحويل الإعلام والاتصال إلى أدوات فاعلة في دعم التنمية وصناعة التأثير.

إلى ذلك، كشف نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لـ«قمة الإعلام العربي»، عن مشاركة بول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء، في فعاليات القمة.

وتأتي مشاركة رئيس «رويترز» ضمن الحضور الدولي في القمة، التي تجمع قيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية لمناقشة أهم القضايا التي تشغل القطاع، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار والمحتوى، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستقبل الإعلام.

ورحبت معالي منى غانم المرّي، بالمشاركة وقالت: «نرحب بمشاركة رئيس وكالة رويترز للأنباء في قمة الإعلام العربي، التي نحرص من خلالها على جمع قيادات وخبرات إعلامية من المنطقة والعالم، وتبادل الأفكار حول أهم القضايا والتغيرات التي يشهدها القطاع، بما يسهم في إثراء النقاش حول مستقبل الإعلام».

وأضافت معاليها أن مشاركة قيادات المؤسسات الإعلامية العالمية تمنح القمة تنوعاً أكبر في الرؤى والتجارب، وتتيح للمشاركين الاطلاع على تجارب مختلفة في التعامل مع التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام عالمياً.

ويتمتع بول باسكوبيرت بخبرة واسعة في قطاع الإعلام والأخبار والمنصات الرقمية، ويتولى رئاسة رويترز منذ سبتمبر 2022، فيما تُعد وكالة رويترز للأنباء من أبرز المؤسسات الإخبارية العالمية.

وتواصل قمة الإعلام العربي استقطاب أبرز الشخصيات والقيادات العربية والدولية المؤثرة، في إطار رؤيتها لتوفير منصة تجمع الإعلام بصُنّاع القرار والفكر والثقافة والتكنولوجيا والاقتصاد، وتتيح حواراً أكثر عمقاً حول مستقبل القطاع ودوره في مواكبة التحولات وصناعة التأثير الإيجابي في المنطقة والعالم.