«دبي للثقافة» شريكاً ثقافياً لـ«منتدى المرأة الإماراتية»

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن مشاركتها في فعاليات «منتدى المرأة الإماراتية 2026» الذي يقام تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وتأتي مشاركة «دبي للثقافة» بصفتها شريكاً ثقافياً للمنتدى، في إطار احتفائها بالمرأة الإماراتية، وتقديراً لإسهاماتها المؤثرة في مسيرة التنمية والتطوير.

وسيشهد المنتدى الذي تستضيفه مدينة جميرا اليوم، مشاركة نخبة من المسؤولين والقيادات التنفيذية، وسيتضمن عقد سلسلة من الجلسات الحوارية والتجارب الملهمة والنقاشات الاستراتيجية، التي تسلط الضوء على دور المرأة الإماراتية الريادي في قيادة القطاعات الحيوية، وبصماتها المؤثرة في مجالات الحكومة، والعمل الدبلوماسي، وسوق العمل، والأسرة والمجتمع، والثقافة، وريادة الأعمال، ما يعكس رؤى القيادة الرشيدة.

تجارب ملهمة

وتستضيف «دبي للثقافة» في جناحها الفنانة الإماراتية عائشة عبيد الشامسي من أصحاب الهمم، لتسليط الضوء على تجربتها الفنية الملهمة من خلال عملها الفني «من الجذور إلى القمم»، الذي يجسد رحلة المرأة الإماراتية، وإنجازاتها، وجهودها في صون الموروث الثقافي والإسهام في رسم ملامح الغد.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم من تطوير مواهبهم، وتحفيزهم على المشاركة في إثراء المشهد الفني. كما ستقدم مريم مظفر أهلي، مدير إدارة المقتنيات والتقييم الفني في «دبي للثقافة»، محاضرة «متاحفنا.. قصصنا:

من المجتمع إلى المجتمع»، تستعرض فيها نهج قطاع المتاحف والتراث في إدارة المقتنيات وصونها وتفسيرها وتفعيلها، بما يعزز قيمتها الثقافية والمعرفية، وتسلط الضوء على متحف حصن الفهيدي، بعد إنجاز عمليات إعادة تأهيله وترميمه بالكامل تمهيداً لإعادة افتتاح أبوابه مجدداً، بوصفه أحد أبرز معالم دبي الثقافية وأقدم مبنى تاريخي قائم فيها، وشاهداً على مراحل مهمة من تاريخ الإمارة وتطورها.

وستتطرق أيضاً إلى متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، وما يقدمه من مسارات وتجارب ثقافية ملهمة تسهم في تعزيز ارتباط الجمهور بالتراث المحلي، عبر أكثر من 80 بيتاً تاريخياً و22 جناحاً توثق ملامح الحياة التقليدية في الإمارة منذ منتصف القرن الـ 19 وحتى سبعينيات القرن الـ 20.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن مشاركة الهيئة في «منتدى المرأة الإماراتية 2026»، تجسد نهج التكامل بين مؤسسات حكومة دبي، وتعكس الحرص على توحيد الجهود لتطوير المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة.

والاحتفاء بمنجزاتها ومساهماتها في مسيرة التنمية، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات «دبي للثقافة» في مساندة الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة محفزة تتيح للمرأة مواصلة العطاء والابتكار، وتعزز دورها في تنمية المنظومة الثقافية والإبداعية.

وقالت: «يمثل «منتدى المرأة الإماراتية» منصة مهمة لإبراز قدرات المرأة الإماراتية وتأثيرها وصورتها المشرفة في ميادين العمل، وتسليط الضوء على ما حققته من نجاحات نوعية، بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وضعتها ضمن أولوياتها، وآمنت بضرورة الاستثمار في طاقات المرأة وإشراكها في صناعة مستقبل الوطن وتعزيز ازدهاره وتقدمه».