المرأة الإماراتية.. الأقوى والأفضل

تحتفي دولة الإمارات غداً بـ«يوم المرأة الإماراتية»، والذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً للإنجازات التي حققتها، واحتفاءً بدورها المتنامي في مسيرة التنمية الوطنية، وإسهاماتها في بناء الدولة وصناعة مستقبلها.

حيث تحولت المناسبة منذ إطلاقها إلى محطة سنوية تستعرض ما حققته المرأة من حضور وتأثير في مختلف المجالات، وتبرز ما تمثله من شريك أساسي في مسيرة التقدم والازدهار.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ليحمل رسالة تتجاوز الاحتفاء بالإنجاز إلى البناء عليه.

حيث يعكس الشعار رؤية تقوم على أن ما تحقق خلال العقود الماضية ليس محطة نهائية، وإنما قاعدة تنطلق منها المرأة الإماراتية نحو أدوار أوسع ومساحات جديدة من الطموح والإنجاز.

وبحسب توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تمتد فعاليات الاحتفاء بالمرأة الإماراتية هذا العام من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتشكل مساحة وطنية تسلط الضوء على قصص النجاح، وتبرز النماذج النسائية الملهمة، وتستعرض إسهامات المرأة في قطاعات متعددة.

وتكشف مسيرة المرأة الإماراتية عن تحول واضح في طبيعة حضورها، حيث انتقلت من المشاركة إلى التأثير، ومن شغل الأدوار التقليدية إلى تولي مواقع قيادية وصناعة القرار، وحضرت في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء والدبلوماسية وريادة الأعمال.

وسجلت حضوراً متقدماً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إلى جانب مشاركتها في قطاعات استراتيجية ترتبط مباشرة بمستقبل الدولة وتنافسيتها.

ويعكس هذا التنوع ثمرة منظومة وطنية متكاملة جعلت الاستثمار في المرأة جزءاً من مشروع التنمية، من خلال دعم التعليم والتأهيل، وتوفير الفرص، وتمكين الكفاءات، وتهيئة البيئة التي تساعد المرأة على تحقيق طموحاتها المهنية والمجتمعية، مع الحفاظ على دورها الأسري باعتباره ركيزة أساسية في المجتمع.

وأطلقت دولة الإمارات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031، التي عززت ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية، إذ تشغل النساء اليوم 50 % من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فضلاً عن أن المرأة الإماراتية تشكل 71 % من إجمالي العاملين الإماراتيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتشغل 63 % من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.

وتعد دولة الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية.

الاحتفال مساحة وطنية تسلط الضوء على قصص النجاح

ابنة الإمارات نموذج ملهم في مسيرة التميز

انتقلت من المشاركة إلى التأثير ومن الأدوار التقليدية إلى المواقع القيادية

منظومة وطنية متكاملة جعلت الاستثمار في المرأة جزءاً من مشروع التنمية

تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على دورها الأسري باعتباره ركيزة المجتمع