رئيس الدولة ونائباه يهنئون الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

محمد بن راشد: نبينا وحبيبنا وشفيعنا.. رسول الإنسانية.. خير البشر.. ورحمة الله للعالمين

منصور بن زايد: نستحضر سيرة عظيمة قامت على الرحمة والتسامح وجعلت من الخير غايةً سامية

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، داعين الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام.وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على منصة «إكس»:

«في ذكرى مولد خير البشر والرحمة المهداة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهم من سيرته العطرة ونهجه القويم قيم الخير والمحبة والإنسانية، وندعو الله تعالى أن ينعم على البشرية بالأمن والاستقرار والسلام».وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه على منصة إكس: «نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.. رسول الإنسانية.. خير البشر.. ورحمة الله للعالمين..

وفي هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار».وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة إكس:

«في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من سيرة عظيمة، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غايةً سامية. نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله، وأن يكتب لمنطقتنا والعالم السلام والأمان».