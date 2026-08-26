سيف بن زايد: تتجلى سيرةٌ حملت للعالم رسالة خالدة

استحضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ذكرى المولد النبوي الشريف، القيم السامية التي جسدتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم. وقال في تغريدة على «إكس»:

«في ذكرى مولد رسول الهدى محمد تتجلى سيرةٌ حملت للعالم رسالة خالدة، قوامها الرحمة وميزانها العدل وجوهرها مكارم الأخلاق، فامتد نورها عبر القرون وبقي أثرها حياً في القلوب يسمو بالإنسان ويهدي إلى الخير والتآخي والسلام، صلّى الله وسلّم على نبي الرحمة صاحب الخُلُق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يعمّ الخير والسلام بلادنا، وأن تنعم أمتنا والإنسانية جمعاء بالأمن والرحمة والوئام».