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حمدان بن زايد: ذكرى تجدد في النفوس معاني الاقتداء بخير البشر

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البيان

دبي

  هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الأمة الإسلامية والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»:

«في كل عام، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لتُجدد في النفوس معاني الاقتداء بخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة العظيمة والسيرة الخالدة. نستذكر في هذه المناسبة المباركة ما تحلى به من حكمة ورحمة وعطاء، وما أرساه من قيم إنسانية نبيلة لا تزال تلهم العالم إلى يومنا هذا. نسأل الله أن يعيدها على الجميع بالخير واليُمن والبركات».  