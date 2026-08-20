قائد الحرس الوطني يشهد تخريج دورة تخصصية

شهد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تخصصية، وذلك في إطار خطط الحرس الوطني الرامية إلى الارتقاء بكفاءة منتسبيه وتنمية قدراتهم التخصصية والميدانية، بما يواكب متطلبات العمل الأمني، ويعزز كفاءة الأداء والجاهزية.

وتضمن الحفل تمارين ميدانية وسيناريوهات أمنية متنوعة، أظهر خلالها منتسبو الدورة مستوى متقدماً من الاحترافية والدقة، وقدرة عالية على التعامل مع مختلف المواقف بكفاءة واستجابة سريعة. وفي ختام الحفل حث قائد الحرس الوطني الخريجين على مواصلة تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في ميادين العمل، ونقلها إلى زملائهم في وحداتهم، بما يسهم في تعميم الفائدة ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الجاهزية.