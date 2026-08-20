حمد الشامسي: نهج الإمارات راسخ في العطاء والتكافل

أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد نهجها الراسخ في ترسيخ قيم العطاء والتكافل والتضامن الإنساني، ويعكس مكانتها الرائدة في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية والتنموية على مستوى العالم.

وأوضح معاليه، أن الدولة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، رسخت نموذجاً عالمياً ملهماً في العمل الإنساني، مستندة إلى إرث أصيل أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء ومساندة المحتاجين قيماً راسخة في وجدان أبناء الإمارات، ونهجاً ممتداً يتجاوز الحدود ليصل إلى الإنسان أينما كان.

وأشار إلى أن مسيرة الإمارات الإنسانية، الممتدة عبر عقود، تواصل حضورها المؤثر من خلال المبادرات والمساعدات التي تقدمها للدول والمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث، انطلاقاً من التزام ثابت بمساندة الشعوب والتخفيف من معاناتها، بما يعزز مكانة الدولة في ميادين العمل الإنساني، ويجسد رسالتها الحضارية القائمة على التضامن والمسؤولية الإنسانية المشتركة.