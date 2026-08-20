ريم الهاشمي: صون كرامة الإنسان مسؤولية إنسانية مشتركة

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إنه في «اليوم العالمي للعمل الإنساني»، نستحضر مسؤولية تتجاوز حدود الجغرافيا، محورها الإنسان، وصون كرامته وحماية حياته، مسؤولية إنسانية مشتركة لا تعرف حدوداً، ولا تميّز بين الشعوب والمجتمعات.

وأكدت معاليها، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن دولة الإمارات أعطت العمل الإنساني في سياستها الخارجية أولوية، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستجابة للأزمات لا تقتصر على تقديم الإغاثة في الظروف الحرجة، بل تمتد إلى تمكين الإنسان، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي والنهوض وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

وأضافت، أنه في هذه المناسبة، نتوجّه بالتقدير والعرفان إلى جميع العاملين في المجال الإنساني، الذين يقفون في أصعب الظروف إلى جانب المحتاجين، وينقذون الأرواح، ويجسّدون في عملهم أسمى قيم التضامن والتآخي الإنساني، كما نؤكد ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني، بما يتيح وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وفورية ودون عوائق إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت معاليها، إنه في هذا السياق، وقعت دولة الإمارات في سبتمبر 2025 «إعلان حماية العاملين الإنسانيين»، خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيداً على التزامها الراسخ باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق.