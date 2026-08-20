منصور بن زايد: العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل العمل الإنساني نهجاً لا يرتبط بزمان أو مكان. وشدد سموه على أن العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس، الذي وضع الإنسان في المقدمة.

مؤكداً سموه أن الوقوف إلى جانب المحتاج مسؤولية نلتزم بها، ورسالة خير نواصل حملها لتصل إلى الجميع. وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نؤكد أن العطاء إرث راسخ تعلمناه من الوالد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي وضع الإنسان في المقدمة، وجعل العمل الإنساني نهجاً لا يرتبط بزمان أو مكان. فالوقوف إلى جانب المحتاج مسؤولية نلتزم بها، ورسالة خير نواصل حملها لتصل إلى الجميع».