فتح باب المشاركة في «الشارقة للاتصال الحكومي»

أعلنت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فتح باب التقديم بدورتها الثالثة عشرة عبر 23 فئة موزعة على خمسة قطاعات رئيسة، مع تخصيص فئتين للمحتوى الإعلامي والرقمي المتميز، هما «أفضل محتوى إعلامي واتصالي» ضمن جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، و«صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز» ضمن الجوائز الفردية.

ودعت الجائزة الراغبين في المشاركة إلى تقديم طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي [gca.sgmb.ae] (https://gca.sgmb.ae/)، بعد الاطلاع على شروط المشاركة ومعايير التقييم واستكمال ملفاتهم قبل إغلاق باب تلقي المشاركات في 22 سبتمبر المقبل.

وأكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أهمية إبراز التجارب التي تجمع بين جودة المحتوى والابتكار وتحقيق أثر ملموس، بما يسهم في الارتقاء بالممارسات الإعلامية والاتصالية وتشجيع إنتاج محتوى أكثر ارتباطاً باهتمامات الجمهور وأولويات المجتمع.

وأشار إلى أن تخصيص فئة لصنّاع التغيير يعكس التحولات المتسارعة في صناعة المحتوى واتساع تأثير المنصات الرقمية، ويوفر مساحة لتقدير التجارب الفردية التي توظف هذه المنصات في نشر المعرفة وترسيخ القيم الإيجابية والهوية الوطنية والثقافية.