انطلاق أولى جلسات «100 دقيقة مع قائد»

انطلقت بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بمدينة العين أولى جلسات مبادرة «100 دقيقة مع قائد»، التي ينظمها مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، بالتعاون مع المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، وذلك لتعزيز التواصل بين الشباب والقيادات والخبرات الوطنية، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من تجاربهم ورؤاهم المستقبلية.

استضافت الجلسة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وأدارها عبدالله سعيد الكعبي، نائب رئيس مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية وشباب العين.

ناقشت الجلسة عدداً من المحاور المتعلقة بجاهزية دولة الإمارات لمواجهة التهديدات السيبرانية، ومستقبل الأمن السيبراني في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الجلسة الإعلان عن مبادرة «سفراء العين للأمن السيبراني»، ثمرة التعاون بين مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ومجلس الأمن السيبراني، بهدف تمكين الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة الأمن السيبراني والوعي الرقمي.

,تهدف مبادرة «100 دقيقة مع قائد» إلى استضافة نخبة من القيادات والخبرات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف إلى تجاربهم ومساراتهم المهنية ورؤاهم تجاه المستقبل، من خلال حوارات مباشرة تسهم في نقل الخبرات والمعرفة وتعزيز الإلهام والتحفيز وبناء الوعي.