99.46 % رضا المتعاملين عن ترخيص الآليات والسائقين في عجمان

كرم العميد سلطان حارب المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، وبحضور الرائد علي محمد النعيمي رئيس قسم ترخيص الآليات، موظفي إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم في تحقيق نسبة رضا المتعاملين البالغة 99.46 % وفق نتائج رضا المتعاملين لبرنامج عجمان للتميز لعام 2025.

وأكد نائب القائد العام أن هذا التكريم يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية الداعمة لثقافة التقدير والتحفيز، وتحقيقاً لرؤية شرطة عجمان في الريادة بمجال تقديم الخدمات، مشدداً على أهمية استدامة العطاء وروح المبادرة في تحقيق التميز المؤسسي. من جانبهم عبر المكرمون بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، والمساهمة في تحقيق تطلعات شرطة عجمان نحو التميز والابتكار.