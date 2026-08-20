سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي لـ «الموارد البشرية»

3 سنوات قابلة للتجديد مدة العضوية في مجلس أمناء «الشارقة للعمل التطوعي»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية.

نص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، ويُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية للدائرة بما يتفق مع اختصاصاتها، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي. نص القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة مريم ماجد سعيد الشامسي، وعضوية فاطمة موسى عبدالرحمن البلوشي، أميناً عاماً والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي والدكتور سعيد سلطان بن دلموك وحميد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبدالله الخيال وأحمد خلفان الفندي الشامسي ومريم سعيد عبيد المهيري.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له، وله أن يُشكّل من بين أعضائه أو من غيرهم ما يراه لازماً من لجان أو فرق عمل لمعاونته في أداء مهامه.

كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.