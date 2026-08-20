«الصحة» تنال المستوى الذهبي الريادي لجاهزية المستقبل

نالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية -المستوى الذهبي الريادي -، كأول جهة في القطاع الصحي بالدولة تحصل على هذه الشهادة من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI).

وتحقق هذا الإنجاز بعد استيفاء الوزارة متطلبات الإطارين الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية على مستوى جميع القطاعات والإدارات، محققة نتائج متقدمة في معايير نموذج (TIBAI)، الذي يعد أول نموذج عالمي معتمد في هذا المجال.

ويضم 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي محاور متعددة تشمل، الجاهزية للمستقبل، والقدرات الديناميكية، والثقافة المؤسسية، والقيادة، والمالية، والعمليات، والتقنيات، والخدمات، إضافة إلى الأطر الاستراتيجية والتشغيلية.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حصول الوزارة على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بالمستوى الذهبي الريادي يعد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومة أكثر جاهزية واستباقية.

وقادرة على مواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة التطوير، ويعكس نضج المنظومة المؤسسية للوزارة وتكامل جهود فرق العمل في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز واستدامة الأداء.

من جهته، قال صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل،إن هذا الاعتماد يعكس نضج المنظومة المؤسسية التي طورتها الوزارة لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تكامل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، واستشراف المستقبل، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات.