حاكم رأس الخيمة: الأمن السيبراني ركيزة أساسية في استقرار الدول واستدامة تقدمها

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس ند الحبي بالإمارة، أمس، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة.

والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وفد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، برئاسة الدكتور محمد الكويتي، رئيس المجلس.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرات الأمن السيبراني في الإمارة.

كما جرى بحث فرص إنشاء وتعزيز مراكز البيانات الاحتياطية الداعمة للسحابة الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والمرونة، إلى جانب توسيع برنامج «CyberE71» للنمو والابتكار لدعم رواد الأعمال وطلبة المدارس والجامعات في رأس الخيمة، فضلاً عن سبل تنمية الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتوسيع مجالات التعاون ذات الصلة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تمضي برؤية واضحة لتسخير التطور التكنولوجي لخدمة الإنسان، موضحاً أن تنمية الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب وطلبة المدارس والجامعات ورواد الأعمال بالمعرفة والمهارات والفرص يمثلان أساساً لإعداد أجيال قادرة على ابتكار الحلول والإسهام في بناء مستقبل رقمي آمن للدولة.

وأشار سموه إلى أن بناء مستقبل مزدهر يتطلب بيئة رقمية آمنة وموثوقة تواكب الطموحات التنموية، مؤكداً أن الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استقرار الدول واستدامة تقدمها، وأن مكانتها في العصر الرقمي بين الأمم تتجسّد في قدرتها على ترسيخ الثقة بمنظوماتها الرقمية وضمان جاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الكويتي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعم سموه لجهود الأمن السيبراني في الإمارة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يعكس حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على توفير بيئة وطنية متقدمة تواكب التحول الرقمي، وتدعم استدامة التنمية، وترسّخ تنافسية الدولة في المجالات التقنية المتقدمة.