«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروع قانون مهنة الخبرة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة سير العمل الحكومي، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة، بما يدعم خطط العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي والتقدم في مختلف المجالات.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، على مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية، والتي تسهم في تعزيز مستوى التشريعات القانونية، وشمول كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتشريع، ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

واطلع المجلس على عرض حول حصول مطار الشارقة الدولي على اعتماد المستوى الثالث «التطوير»، وذلك ضمن برنامج تجربة المتعاملين الصادر من مجلس المطارات الدولي، والذي يعد أحد البرامج العالمية المعتمدة لقياس وتحسين وتطوير تجربة المتعاملين.

وتضمن العرض التقدم السريع لمطار الشارقة الدولي في مستويات الاعتماد بدءاً من المستوى الأول «الفهم»، ثم المستوى الثاني «التأسيس»، وصولاً إلى المستوى الثالث «التطوير»، حيث يطبق المطار استراتيجية متقدمة لتجربة المتعاملين مع إشراكهم والموظفين والمتخصصين في تطوير وتحسين التجربة بشكل مستمر.

وشمل العرض مجموعة من المبادرات التي ينفذها المطار، بهدف تحسين تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والمعايير التي حققها المطار والمتمثلة في فهم المتعامل، والاستراتيجية، والقياس، وتطوير العمليات، والحوكمة، وإشراك المتعاملين، والتصميم والابتكار.