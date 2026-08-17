59 % ترشيد استهلاك المياه بالرحمانية في الشارقة

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في ضاحية مغيدر وتستهدف تركيب قطع وأدوات الترشيد في 2000 منزل بالضاحية.

وذلك بعد تنفيذ المبادرة بضاحية الرحمانية في 4000 منزل وتركيب أكثر من 14000 ألف قطعة ترشيد في المنازل حتى الآن ما ساهم في ترشيد الاستهلاك بنسبة تصل إلى 59 % في تلك المنازل وجاري متابعة استكمال تركيب أدوات الترشيد في بعض المنازل بالضاحية التي لم يكن أصحابها متواجدين أثناء التنفيذ أو تعذر التواصل معهم.

وأكد ماجد حريمل الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تواصل استكمال وإنجاز مبادرة ترشيد المياه بمنازل المواطنين في إمارة الشارقة التي تم إطلاقها تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة وتستهدف تركيب أكثر من 750 ألف قطعة ترشيد للمياه في أكثر من 45 ألف منزل بمختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول للموارد، وتحرص الهيئة على تفعيل التعاون وتقديم الدعم اللازم لكل الفئات بهدف الحفاظ على البيئة والعمل على استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيق أفضل ممارسات الترشيد واتباع نمط حياة مسؤول ومستدام للحد من الهدر.

وأضاف أن الهيئة تحرص على اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المياه وعدم هدرها وتوسيع قاعدة المستفيدين من تأهيل المنازل بتقنيات حديثة موفرة للمياه.